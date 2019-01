La porta rossa/ Anticipazioni 27 gennaio: Piras è l’assassino di Cagliostro? (Replica)

Domenica 27 gennaio, in prima serata, Raidue trasmette la replica del nono e decimo episodio della prima stagione de La porta rossa, la fiction interpretata da due degli attori più amati dal pubblico italiano ovvero Lino Guanciale e Gabriella Pession. Si tratta di una serie nuova per le reti Rai che racconta la storia del commissario Cagliostro che, dopo aver perso la vita nel corso di un’operazione di polizia in solitaria, non supera la famosa porta rossa restando incastrato sulla terra per cercare di trovare il suo stesso assassino e salvare la vita alla moglie Anna, incinta della loro prima figlia. Per Cagliostro è un viaggio verso l’ignoto e il paranormale. Diventato ormai un fantasma, può contare solo sull’aiuto di Vanessa, una giovane medium, e di Jonas, un altro fantasma.

ANTICIPAZIONI 9° EPISODIO

Nel nono episodio della prima stagione de La porta rossa, Helena racconta ad Anna di aver parlato con Cagliostro il giorno del suo omicidio e di avergli rivelato il luogo del nascondiglio del Messicano dopo averlo sentito parlare con il suo complice, Michele Rizzo, che viene arrestato, ma prima riesce a buttare la sua agenda nel balcone sottostante. Cagliostro, però, riesce a recuperarla grazie a Vanessa che la fa arrivare nelle mani di Anna che scopre così i dettagli della vendita di droga di Rizzo e del Messicano. Rizzo decide di parlare in via informale con Anna alla quale racconta che, i giorno dell’omicidio di Cagliostro, aveva un appuntamento con il Messicano, ma sentendo gli spari è scappato. Eleonora è preoccupata per Vanessa e chiede a Cagliostro di stare lontano dalla ragazza. Intanto Stella e Paoletto tornano a lavorare insieme sul caso incrociando le telefonate del Messicano con quelle di Ambra, la ragazza trovata morta a causa della Red.

ANTICIPAZIONI 10° EPISODIO

Nel decimo ed ultimo episodio della serata, Anna, dopo aver visto i risultati degli incroci delle telefonate tra il Messicano ed Ambra, interroga Raffaele Gherardi che, però, viene portato via dalla madre. Leonardo informa subito Vanessa che, però, non vuole credergli. Leonardo, così, chiede aiuto ad Eleonora per mettere in guardia Vanessa da Raffaele. Mentre Stella e Paoletto scoprono che a consegnare l’agenda di Rizzo in questura è stata Vanessa, Anna ottiene le ferie forzate per aver osato interrogare il rampollo che si era convinto a rivelare tutto agli inquirenti. Al cimitero Leonardo si imbatte in Jonas, l’altro fantasma, che gli mostra il suo corpo in coma. Il giorno di Natale, invece, Anna litiga con i genitori che continuano ad intromettersi nella sua vita mentre Cagliostro scopre che Piras, la sera in cui è morto, gli ha scattato delle foto sul posto.

LA PORTA ROSSA 2: IN ONDA DALL 13 FEBBRAIO?

Sale l’attesa per la messa in onda degli episodi de La porta rossa 2 che dovrebbero essere trasmessi da Raidue dal prossimo 13 febbraio. In attesa di capire cosa accadrà nelle nuove puntate, Lino Guanciale scatena la curiosità dei fans annunciando il ritorno imminente di una delle fiction rivelazione della scorsa stagione televisiva. Con un video pubblicato sui suoi canali social, Lino Guanciale ha spiegato ai fans di essere in sala di doppiaggio per La porta rossa 2 che, sicuramente, regalerà nuove emozioni e colpi di scena. L’attesa, dunque, aumenta. La Rai confermerà la data del 13 febbraio per la messa in onda della prima puntata della nuova stagione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA