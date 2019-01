Giancarlo Magalli smentisce la relazione con Giada Fusaro/ Ecco la verità: “E’ stata inventata una storia!”

Giancarlo Magalli è fidanzato con una ragazza di 22 anni? Questa è l’indiscrezione di gossip che gira in rete ormai da molti giorni. Dopo uno scatto postato insieme, nonostante si parlasse di amicizia, si è pensato che il conduttore de I Fatti Vostri, avesse perso la testa per una fanciulla molto più giovane di lui. Quasi 50 anni di differenza, per una novella che aveva fatto storcere il naso e polemizzare. E così, dopo svariati articoli sull’argomento, Magalli ha rotto il silenzio raccontando la sua verità. Lo stesso conduttore infatti, aveva dichiarato di essere nuovamente innamorato di una persona molto più giovane. Gabriele Parpiglia (così come riporta FanPage), tramite le Stories di Instagram, aveva ipoteticamente svelato l’arcano, postando uno scatto del 71enne abbracciato alla giovane Giada, una ragazza venuta in trasmissione da lui per raccontare una storia di abusi, quando aveva solo 12 anni. Dopo una lunga serie di commenti e critiche, il presentatore ha rotto il silenzio tramite Facebook.

Giancarlo Magalli smentisce la storia con Giada: ecco la verità

Giancarlo Magalli, ha voluto consegnare ai social la sua “difesa”, evidenziando la natura del rapporto che lo lega a Giada e precisando che tra di loro, oltre che un bellissimo sentimento di amicizia, non c’è mai stato nulla e mai potrà esserci: “Tre mesi fa ho ospitato nella mia trasmissione Giada, una ragazza della provincia di Brescia venuta a raccontare una dolorosa storia di abusi subiti a dodici anni da parte del suo maestro di karate, appena condannato per quei fatti a più di nove anni di carcere”, ha esordito il 71enne. Poi ha proseguito: “Giada è una ragazza graziosa e pulita, alla quale la vita ha riservato momenti orribili, ma che non ha perso né il coraggio né il sorriso. Mi colpì la sua franchezza e l’essersi voluta esporre per salvare altre bambine e per non lasciare impunito l’uomo che le aveva rubato l’infanzia. Dopo la sua partecipazione mi scrisse per ringraziarmi e io le risposi, dicendole che era stata brava. Ci siamo scambiati qualche altro messaggio e ci siamo incontrati di nuovo in occasione di un mio viaggio di lavoro nella zona del Garda”. In quella circostanza Giada lo ha invitato a pranzo per conoscere i suoi genitori ed anche i nonni: “Mi ha fatto molto piacere rincontrarla e ci siamo regalati un pranzo con passeggiata in centro per il caffè”. Proprio in quella occasione, è stata scattata la fotografia di cui da tempo si parla online: “su quelle immagini di due amici che passeggiano a braccetto scherzando è stata inventata e costruita una storia d’amore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA