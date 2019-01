Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati/ Foto: lui vola a Los Angeles, lei si consola con…

Storia al capolinea per Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Come svela il noto portale Bitchyf, la coppia si è detta addio dopo aver trascorso il prima Natale insieme. Fatale sarebbe stato l’inizio del nuovo anno che avrebbe allontanato i due piccioncini, insieme dalla scorsa estate. L’ultima foto insieme risale allo scorso 8 gennaio, giorno del compleanno di Paola Di Benedetto. Da allora, i due si sarebbero allontanati al punto da non seguirsi più sui social. L’ex naufraga, inoltre, avrebbe anche tolto alcuni like lasciati alle foto del cantante. I segnali della crisi tra i due arrivano proprio dai social. Entrambi si sono buttati a capofitto nel lavoro: lei sta lavorando a Mai dire talk, il programma di Italia 1 mentre lui si sta dedicando a nuovi progetti musicali insieme al compagno Benjamin Mascolo. Già prima di Natale, erano circolate voci in merito ad una crisi, ma le feste di Natale prima e il compleanno di Paola dopo avevano fatto rientrare tutto. Oggi, però, sembra che la crisi sia insanabile.

PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI SI SONO LASCIATI: LEI A CENA CON LE AMICHE, UI SI GODE LOS ANGELES

Lontani fisicamente e con il cuore. Paola Di Benedetto e Federico Rossi, dopo essersi conosciuti tramite i social, hanno intrapreso strade diverse. La storia tra i due è cominciato con un messaggio che Paola ha inviato a Federico su Instagram dopo aver ascoltato le sue canzoni e aver sbirciato il suo profilo. Dalla risposta del cantante è iniziato tutto. Sembrava una storia destinata a durare a lungo, ma purtroppo, i due sembrerebbero essersi lasciati. Federico Rossi, infatti, ha preso il volo e, attualmente, si trova a Los Angeles mentre Paola trascorre le sue serate con le amiche come testimoniano le numerose storie su Instagram. I due, dunque, si saranno lasciati definitivamente o sarà una semplice pausa di riflessione? I fans sperano ancora di poterli vedere nuovamente felici e innamorati come negli ultimi mesi.





