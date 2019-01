ADRIAN, ADRIANO CELENTANO/ I voti alla terza puntata da Milo Manara a Mediaset

Celentano detto Lui. Orologiaio, Volpe, Zorro, Gobbo di Notre Dame, lento, rock, ecologista, verde, pacifista, silenzioso, cristiano, peccatore, regista, biblista. Insomma tutto in… Lui e solo in Lui. Cantante poco. Svalutescion (negli ascolti), molto. Voto. Mi astengo

Frassica. Il frate di Scasazza ha già dato anni fa, e risplende solo con Arbore. In ritiro a Camandoli a pane e acqua. Voto 6 per la carriera

Balletti. La cosa migliore, rock, belle ragazze, ritmo. Invitano a ballare. Voto 8

Personaggi per l’arca di Lui. Voto 2, trovatona…triste, vecchia. Significato??? Da chiedere agli autori.

Autori. Una pletora di scrittori, autori, intellettuali, tutti fuori dal coro, ma proprio fuori… per assecondare Lui. Voto n.c.

Balasso. Nel Veneto bianco ci sono due compagni, lui e Cacciari. Forse era meglio mettere il secondo, è sicuramente più divertente. Voto 6==

Pubblico in teatro. Pende dalla bocca di Lui, paga solo 12 euro (non è vero che la Mori è esosa), impazzisce quando canta. Voto 7 Esaltescion.

Promo tv 1. Inguardabili le piastrelle di casa Mori, dietro Lui che canta. Chissà il resto della casa.. Voto 5 cambiare la ceramica.

Promo tv 2. Audio troppo alto? Beh ,a 81 anni un po’ di udito si perde. Voto 8 ad Amplifon, risolve i problemi e le visite gratis.

Milo Manara. In polemica con Lui, non si sente padre del cartone, ha solo fatto dei disegni di riferimento e non l’animazione. Voto 8, un grande del fumetto, soprattutto (sempre) quando disegna le gnocche nude.

Claudia Mori. Bellissima, bona, gnocca, arrapante, sexy. Voto 8 nel cartoon.

Mediaset. Lungimirante, sempre avanti nei tempi e… nei cachet. Più buchi fa negli ascolti e più zeri si accostano sai suddetti cachet. Voto n.c. ai manager. Pier Silvio meditaci su….



