Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 29 gennaio 2019: delusioni per la Vergine e gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 29 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per oggi, martedì 29 gennaio 2019, con il noto astrologo che ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sull’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere più da vicino quanto ha raccontato segno per segno. La Vergine ha un oroscopo deludente per l’energia, è un segno della presenza di un problema. Il recupero si avrà solo venerdì e da domenica si avrà finalmente anche una bellissima Venere. Questo promette decisamente di risanare le ferite, servirà però tempo per curarle e poterle finalmente considerare del tutto cicatrizzate evitando pesanti ricadute. Lo Scorpione vive un giorno molto agitato, spesso ci sono giorni in cui tutto è negativo. Allora si cerca di non infondere anche negli altri la sensazione, bisogna tenere sotto controllo la forma. Visto che c’è agitazione attorno e scaricare un po’ di tensione che però rischia di riversarsi anche in amore. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

TORO PERPLESSO IN AMORE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 29 gennaio 2019, occupiamoci dei segni né carne né pesce. Il Toro è perplesso dal punto di vista dell’amore e questo può portare a delle ripercussioni non facili da sopportare anche negli altri aspetti della vita. Se non c’è amore o c’è incertezza in campo sentimentale si finisce anche per avere delle difficoltà dal punto di vista professionale. La Bilancia vive un momento particolare in cui si sente stanco e nervoso. Non si riesce a raggiungere quello che si vuole, perché forse è il caso di prendere delle decisioni anche se non c’è la forza o il coraggio di farlo. Si avvicina San Valentino e questo potrebbe portare delle risposte. Probabilmente febbraio sarà un mese più interessante e con prospettive migliore di gennaio. Questo porterà alla reazione di fronte a diverse persone in grado magari a dare l’aiuto e una forza che potrebbe permettere di reagire anche nella complessità di questo momento.

SAGITTARIO NUOVI ORIZZONTI, TOP E FLOP

È ora il momento di analizzare meglio quelli che sono i segni top e flop sempre dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Per i Pesci questo è un momento davvero molto complesso da gestire anche se chi si è separato si potrebbe trovare presto pronto a una soluzione. Si vivranno giornate intense e pronte a regalare delle ottime risposte. Non ci si deve però piangere addosso, col rischio di vivere alcune complicazioni. Il Capricorno vede improvvisamente riaffacciarsi una difficoltà legata al passato, col rischio di sentirsi in questo momento in crisi con sé stessi. Il Sagittario sta aprendo nuovi orizzonti, pronto a regalare una crescita esponenziale. Il 2019 ha portato a capacità d’azione importante con un giusto riconoscimento per la voglia di mettersi in gioco. L’Ariete è pronto alla svolta e sta per regalarsi una crescita sotto diversi punti di vista. Alcune novità potrebbero portare a delle soddisfazioni. Sotto alcuni punti di vista ci sarà una crescita interessante, ma nonostante questo tutto si deve guadagnare sul campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA