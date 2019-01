FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI/ La coppia è sempre più unita: “chi ha detto che le favole non esistono?”

Dopo il Grande Fratello Vip 2018 Francesco Monte e Giulia Salemi hanno spiccato il volo. La coppia, infatti, dopo essere stata una delle coppie più amate e criticate dell’ultima edizione del reality show di Canale 5, sta continuando a conoscersi anche al di fuori della casa. Stando alle foto pubblicate sui social e sui magazine di gossip l’amore tra i due sembrerebbe procedere a gonfie vele. In questi giorni, infatti, Francesco e Giulia sono stati pizzicati in un noto locale di Milano intenti a mangiare qualcosa e a scambiarsi baci ed attenzioni. Anzi il settimanale Spysee.it avanza anche un’ipotesi sul futuro della coppia pronta a valutare una possibile convivenza. Sarà vero oppure no?

Giulia Salemi a Taranto: la foto su Instagram

Intanto in queste ore Giulia Salemi ha pubblicato una bellissima foto su Instagram. L’influencer persiana si è recata a Taranto per trascorrere alcuni giorni in compagnia dell’ex tronista di Uomini e Donne. Nella foto Giulia e Francesco si baciano teneramente in in riva al mare con tanto di una didascalia romantica:”E chi ha detto che le favole non esistono?” scrive Giulia sul suo profilo Instagram, immortalandosi in un bacio romantico, in riva al mare, con Francesco. La giovane influencer ha pubblicato una serie di Storie su Instagram in cui ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti trascorsi con il suo fidanzato e la bellezza del mare d’inverno: “comunque assurdo, il mare d’inverno. Che bello”.

Primo Capodanno insieme

A Taranto Giulia ha trascorso il Capodanno con Francesco Monte e sicuramente avrà conosciuto i futuri suoceri. Non solo, l’influencer ha voluto poi regalare una bellissima sorpresa ai fans in cui ha improvvisato un balletto e annunciando una diretta condivisa. “COMUNQUE VE LA DICO ORA, FARÒ UNA DIRETTA CONDIVISA CON ALCUNI DI VOI COSÌ POSSIAMO PARLARE DIRETTAMENTE. LA FARÒ DOMANI PROBABILMENTE PERCHÉ OGGI ORMAI ABBIAMO PERSO LA COGNIZIONE DEL TEMPO” ha detto la Salemi in una delle sue Instagram Stories. Parole che confermano quanto le cose tra la Salemi e Monte procedano alla grande!



