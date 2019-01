Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno insieme / Il giornalista conferma: “Una relazione appena sbocciata”

È solo di poche settimane fa l’annuncio della rottura della relazione tra Simona Ventura e Gerò Carraro. Gli ultimi giorni del 2018 sono però stati caratterizzati da un nuovo gossip che vedrebbe la conduttrice legata ad un altro: stiamo parlando di Giovanni Terzi, noto giornalista de Il Giornale e direttore de Il Giornale Off. È proprio lui a confermare, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Gente – in edicola venerdì 4 gennaio – la relazione con SuperSimo. “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. – ammette Terzi – È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”. Il giornalista tiene però a fare un importante chiarimento: “Vorrei precisare, però, che il nostro legame non c’entra con la rottura di Simona e Gerò”, ha sottolineato Terzi. La coppia, insomma, starebbe vivendo un amore appena nato.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: Capodanno separati

Nonostante questa relazione appena nata, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno deciso di trascorrere il Capodanno separati. La Ventura è partita per Sharm El Sheik con l’ex marito Stefano Bettarini, la compagna Nicoletta Larini e i figli. Giovanni Terzi, invece, ha festeggiato insieme ai figli avuti dall’ex moglie. Giovanni Terzi – figlio di Antonio, direttore di popolari settimanali e vicedirettore del prestigioso Corriere della Sera – è stato infatti legato sentimentalmente, dal 2006 al 2011, a Dalila Di Lazzaro, dalla quale ha avuto un figlio, Lodovico. È con lui che il giornalista ha trascorso queste ultime festività del 2018.

