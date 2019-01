Belen Rodriguez/ Video: lato B in mostra su Instagram, fan impazziti

Belen Rodriguez fa impazzire i fan. La showgirl argentina, pur non apparendo in tv, trova sempre il modo per far parlare di sè. Su Instagram, ha pubblicato un video per sponsorizzare la nuova linea di costumi. Ad attirare l’attenzione dei fan, però, non sono i nuovi modelli che Belen indossa insieme alla sorella Cecilia ma il lato B, assolutamente perfetto, della showgirl. Come una pantera, Belen Rodriguez cammina sinuosa sfoggiando un lato V scolpito e senza il minimo difetto. Il video ha fatto impazzire il social netowork portando a casa più di un milione di visualizzazioni e migliaia di commenti da parte degli ammiratori che hanno applaudito l’indiscutibile bellezza della showgirl. “Mi farai diventare cieco”, “Povero cuore mio!!!! Da donna dico che sei meravigliosa”, “Che bambola”, “Meravigliosamente Donna”, scrivono i fan.

BELEN RODRIGUEZ CONDUTTRICE DI COLORADO?

Belen Rodriguez tornerà presto in tv? Dopo aver condotto con grande successo Tu sì que vales 2019, la showgirl argentina potrebbe presto tornare in televisione come conduttrice di Colorado. Con Federica Nargi in attesa della seconda figlia, al timone di Colorado, accanto a Paolo Ruffini, ci sarà un nuovo volto femminile. Dopo i rumors su Melissa Satta, a spuntarla potrebbe essere proprio la showgirl argentina come riporta TvBlog. La nuova edizione di Colorado dovrebbe cominciare ad aprile. Per Belen sarebbe l’ennesima occasione per sfoggiare anche le sue doti ironiche e canterine. La Rodriguez, dunque, ripartirà da Italia 1? Con il cuore in stand by dopo la fine della storia con Andrea Iannone, Belen potrebbe tuffarsi totalmente in una nuova avventura professionale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA