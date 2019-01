BEPPE FIORELLO/ Video, “In famiglia soffrivo di una timidezza patologica” (55 passi nel Sole)

Beppe Fiorello torna in tv ospite della seconda puntata di “55 passi Nel Sole“, lo spettacolo di Al Bano Carrisi e Romina Power trasmesso in esclusiva su Canale 5. Si tratta di uno dei primi impegni televisivi dell’attore che prossimamente sarà anche sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo in occasione della serata speciale dei duetti in cui canterà con Paola Turci. Durante un’intervista pubblicata dal settimanale DonnaModerna, Beppe ha raccontato del bellissimo rapporto con il fratello Rosario Fiorello e della famiglia. “Amo Rosario: mi ha insegnato tanto” dice l’attore che si è raccontato a cuore aperto parlando anche della sua innata timidezza.

“In famiglia soffrivo di una timidezza patologica”

Beppe Fiorello ha parlato a lungo del padre Nicola. Un uomo che ha segnato la sua vita e che ricorda con grandissimo affetto e commozione: “Mio padre ci ha cresciuto cantandoci le sue canzoni, per giunta era identico a lui: stessi baffi sottili, stesse giacche immacolate”. L’attore non nasconde però il grande dolore di averlo perso troppo perso: “l’ho perduto nel mio momento più delicato 22 anni, non più un ragazzo ma non ancora un uomo; il servizio militare terminato, l’avvenire incerto. Di mio padre non soltanto ho perduto il confronto da adulto ad adulto, ma anche quello da padre a bambino”. L’attore, infatti, ha raccontato di essere stato sempre molto timido in famiglia, una timidezza che definisce quasi patologica che lo portava a stare sempre in disparte rispetto alla famiglia.

Beppe Fiorello: la moglie e l’amore per la famiglia

Beppe Fiorello è uno degli attori più amati e ricercati del panorama italiano. Un uomo riservatissimo, geloso della sua famiglia e dei suoi affetti. “Per famiglia intendo anche mia madre, i miei fratelli Rosario, Anna e Catena, mia suocera Graziella, gli amici” precisa l’attore che quando parla d’amore poi dice: “per amore intendo anche rispetto reciproco, solidarietà e una lealtà illimitata, la capacità di vederti per come sei. Nel caso mio e di Rosario, non personaggi pubblici e di grande fortuna,ma persone con normali gioie, desideri, bisogni, dolori. Per un attore, per di più di successo, distaccarsi dalla realtà è quasi fatale”. L’attore è felicemente sposato con Eleonora Pratelli ed è padre di Anita, una bambina di 5 anni, e Nicola di 3 anni.





