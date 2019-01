Mai stato single, Jovanotti/ Video streaming Radio Italia Live dello speciale concerto dei brani “mai singoli”

Proprio nel periodo della preparazione del Jova Beach Party, Lorenzo Cherubini è riuscito a mettere a punto lo speciale “Mai stato single” che questa sera, a partire dalle 23.30 andrà in onda su Real Time e Radio Italia Live pe rla gioia dei fan storici di Jovanotti. L’appuntamento è fissato per oggi, 30 gennaio, con quella che possiamo definire una vera e propria passeggiata lungo il viale dei ricordi e che riporterà alla memoria di tutti alcuni dei brani che hanno fatto la storia del percorso dell’artista pur non diventando mai singoli. Alcuni di questi brani, come lo stesso Jovanotti ha spiegato, non sono mai usciti dallo studio registrazione ma questa sera sarà l’occasione giusta per farli sentire al grande pubblico con quella che è diventata poi, strada facendo, una vera e propria jem session che da domani sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming per l’acquisto.

I DETTAGLI SU MAI STATO SINGLE E LA DIRETTA STREAMING

Mai stato single, è il titolo che Lorenzo Jovanotti ha scelto per un set speciale, un concerto inedito che oggi andrà in onda su Radio Italia Live in contemporanea in radio, in tv, in streaming (che potete seguire cliccando qui e accedendo alla sezione apposita sul sito) e su Real Time. Il grande pubblico di Jovanotti conosce già questi brani ma l’artista ha deciso di dare loro vita facendo uscire dallo studio di registrazione in cui li ha impressi sul disco e proprio per questo Universal ha deciso che metterà in vendita lo speciale concerto già da domani, giovedì 31 gennaio, su Apple Music e dal 15 febbraio sarà poi su tutte le piattaforme streaming. Lo stesso Jovanotti ha rivelato che si inizierà da un brano molto importante per lui, La valigia (2005) e si passerà poi da Le storie vere, Ragazzini per strada, In Italia, In orbita, Amoremio e Navigare: “Nessuna di queste canzoni è mai stata singolo, neanche per un minuto. Alcune di queste canzoni non le avevo mai cantate se non in studio di registrazione e abbiamo costruito questo set come una jam session, provando qualche ora nel pomeriggio”.

Sul palco ci saranno i collaboratori di sempre Gianluca Petrella (fiati), Leo Di Angilla (percussioni), Christian “Noochie” Rigano (tastiere e sint), Riccardo Onori (chitarra) e Saturnino. Ecco il messaggio Instagram che ricorda l’appuntamento di oggi:





