Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi per colpa di Stefano De Martino?/ Il gossip: dopo Capodanno…

Paola Di Benedetto e Federico Rossi non si sarebbero lasciati. Tra di loro però, è ufficialmente scoppiata la crisi. Scopriamo in dettaglio tutte le ultime notizie sulla coppia nata da pochi mesi e già invidiata e apprezzata sia dagli estimatori che dal pubblico social. Da un paio di giorni, i due non si seguono più su Instagram, confermando che qualcosa si è rotto nell’ultimo periodo. Proprio quando si parlava di convivenza tra di loro, la coppia è scoppiata senza particolari dubbi a tal proposito. Ed infatti, il giovane musicista che fa parte del duo Benji e Fede, avrebbe anche tolto dei like dalle fotografie dell’ex isolana. Successivamente il biondino, sarebbe anche volato negli Stati Uniti per darci dentro con il lavoro mentre lei, sarebbe rimasta in Italia. Tra di loro proprio negli ultimi tempi, si era perfino parlato di vita in comune sotto lo stesso tetto, palesando tante intenzioni serie ed invece… qualcosa si è irrimediabilmente rotto. Nonostante questo, tra le pagine del settimanale Chi, si parla di crisi e non di rottura definitiva. Ed intanto, sia Paola che Federico, hanno preferito tacere sulla vicenda e sono rimasti in religioso silenzio.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono in crisi

Ma quale sarebbe il reale motivo della crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? A quanto pare, secondo ciò che si apprende tra le pagine del settimanale “Chi”, i due avrebbero dei problemi dallo scorso Natale. Queste divergenze, si sarebbero accentuate con l’arrivo di Capodanno. Il 31 dicembre infatti, l’ex Madre Natura ha deciso di festeggiare in compagnia di Stefano De Martino, la sorella (di lui) Adelaide ed altri amici. Fede invece, ha dovuto suonare a Bari. Ed infatti, faceva parte del cast di Capodanno in Musica, in diretta su Canale 5 con Federica Panicucci. Dopo queste problematiche da fine anno, evidentemente qualcosa si era anche appianato visto che, il passato 8 gennaio Federico Rossi era proprio in compagnia di Paola Di Benedetto per festeggiare il suo compleanno. Cosa sarà accaduto di così grave in queste settimane? A questo punto attendiamo di ricevere qualche indiscrezione utile proprio da parte dei diretti interessati.

