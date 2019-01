Giovanna Rei e Maurizio Casagrande a Vieni da me/ Lui cuoco provetto sui social, lei in cerca d’amore

Giovanna Rei e Maurizio Casagrande, protagonisti dello spettacolo teatrale “Mostri a Parte” in cui sono sposati in cui lei interpreta una conduttrice teevisiva di grandissimo successo, rispondono ale domande delle cloche di Vieni da me. Caterina Balivo, dopo essere tornata indietro nel tempo raccogliendo i ricordi di Memo Remigi e Franco Dani, regala al proprio pubblico un simpatico siparietto con i due attori. Si parte con Maurizio Casagrande che svela il suo rapporto con i social. L’attore svela di essere molto attivo su Instagram dove si diverte a postare soprattutto le sue creazioni culinarie. “Sei un ottimo cuoco?”, chiede la Balivo. “L’hai detto tu”, replica l’attore che poi si sofferma sui piatti che prepara a casa. Tra le sue fans c’è anche la signora Rossella, presenza fissa del pubblico, che svela di seguirlo con interesse e di ricreare anche le sue ricette. “Io lo seguo molto, a casa rifaccio anche i suoi piatti”, spiega la signora per la gioia dell’attore.

GIOVANNA REI: “CERCO UN PRINCIPE AZZURRO”

Con Giovanna Rei, invece, si parla d’amore. L’attrice è attualmente single e rivolge un appello a Caterina Balivo: “so che hai trovato marito ad alcune tue amiche“, dice sperando di poter ricevere un aiuto. Caterina Balivo svela, però, che ad una sua amica non è andata benissimo perchè si è separata. Parlando del rapporto con il proprio corpo, invece, l’attrice afferma di essere felice del proprio aspetto oggi che alcuni anni fa. “Sembra strano, ma oggi ho un buon rapporto con il mio corpo e sono felice di come sono”, spiega ancora l’attrice. I due attori, poi, tra una battuta e l’altra, non perdono occasione per invitare il pubblico a teatro per trascorrere una serata divertente e spensierata.





