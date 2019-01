Alessio Viola/ Indovina l’età, quando è nato e quanti anni ha il volto dell’informazione di Sky (Guess my age)

Sarà Alessio Viola l’ospite che questa sera affiancherà il concorrente di Guess My Age alla scoperta dell’età dei sette protagonisti misteriosi. Giornalista di SkyTg24, Viola si lascerà travolgere dalle divertenti prove previste dal gioco a premi condotto da Enrico Papi e, nel corso della serata, sarà alle prese con una serie di indizi atti a scoprire l’anno di nascita dei sette personaggi del mistero. Tra una fase e l’altra del quiz, cercherà inoltre di preservare in tutti i modi il montepremi finale: la vincita messa in palio dal format, lo ricordiamo, è di 100 mila euro, ma ogni risposta errata è destinata a dimezzare irrimediabilmente la cifra. Giornalista, conduttore e volto amatissimo di Sky, come se la caverà Viola alle prese con il quiz a premi in onda nel prime time di Tv8? Per scoprirlo, l’appuntamento è a questa sera, a partire dalle 20.30.

Alessio Viola, “L’inchiesta? Per farla bisogna costruirsi una forte reputazione”

“L’inchiesta è una delle cose personalmente più difficili da fare dal punto di vista giornalistico”. A parlare è Alessio Viola in un’intervista concessa a Siracusa News in occasione dell’incontro con Milena Gabanelli a Perugia dedicato ai temi più scottanti del giornalismo. Per fare un’inchiesta, secondo il volto di Sky “ci vuole tempo, ci vuole un po’ di caparbietà anche a fare cose che non sono semplici, che non sono facili” e inoltre “ti porta a gestire dei rapporti in maniera molto difficile”. Dal suo punto di vista, fare un’inchiesta è infatti complicato perché non è semplice “trovare il contenitore”. È inoltre altrettanto “difficile trovare un pubblico pronto e predisposto all’inchiesta” poiché “per farla bisogna costruirsi una forte reputazione (…) Nel partire al volo con un’inchiesta così – conferma infatti il noto giornalista – per quanto può essere forte devi stare attento, perché rischi di buttare un sasso nello stagno”.

La carriera e il successo nel mondo della tv

Alessio Viola, giornalista e conduttore televisivo, dà il via alla sua carriera nel 1999 collaborando con alcuni fra i giornali più importanti nel paese. Nel suo curriculum figurano infatti collaborazioni con Gente, Panorama, ma anche Il foglio, Tv sorrisi e canzoni e L’Indipendente. Nel 2005 approda a SkyTg24, prima nella conduzione della fascia in day time, successivamente per quella serale. Per la redazione cura e presenta la Rassegna stampa, mentre per Sky, oltre a occuparsi di maratone, eventi di costume e spettacolo, segue le edizioni speciali. Protagonista di una serie di interviste ai protagonisti più amati del mondo della televisione, della musica e dello sport (come Gianni Morandi, Tiziano Ferro, Corrado Guzzanti e tanti altri), nel 2010 ha condotto con successo l’Earth Day in diretta dal Circo Massimo, mentre nel 2013, in collaborazione con Mara Maionchi, ha presentato il programma Extra Factor in onda su Skyuno.



