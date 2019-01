DIANA DEL BUFALO CHIEDE AIUTO SUI SOCIAL/ “Ilaria ha un meningioma grave e può essere curata solo a New York”

Diana del Bufalo ha pubblicato una serie di Instagram Stories per sensibilizzare il suo pubblico per una giusta causa. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha chiesto aiuto per una giovane ragazza affetta da una grave malattia al momento incurabile in Italia. Le uniche cure possibili sono oltreoceano, per la precisione a New York. Per questo motivo la Del Bufalo ha pensato di sensibilizzare il pubblico e tutti i suoi follower, circa 1 milione e mezzo, affinché con una semplice donazione di 1 euro si possa aiutare Ilaria a cercare di curarsi. (Clicca qui per vedere le Instagram Stories di Diana Del Bufalo)

La richiesta d’aiuto di Diana Del Bufalo

“Allora io e Emma siamo qui per parlarvi di Ilaria che è una ragazza al terzo anno di Giurisprudenza. Ilaria è malata, ha un meningioma al cervello, molto grave. In Italia le hanno detto che non può essere più curata, ma che potrebbe esserci un’occasione di cura in America, a New York. Ora come sapete tutte le cure e i viaggi hanno un costo e quindi se la matematica non è una opinione, io ho un milione e 200 mila follower su Instagram e solo un pò meno della metà sono attiva, ma se ognuno mettesse un euro si risolverebbe la faccenda, anche solo un euro, almeno i viaggi e le spese mediche visto che solo la prima visita costa un botto, una cosa tipo 12mila euro. Se anche ognuno di voi può donare un euro ci fate contentissime e fate contenta Ilaria che ha bisogno di queste cure. Nella prossima storia vi lascio l’IBAN. Grazie mille ragazzi se potete farlo, grazie davvero. Un bacio”. Queste le parole dell’attrice e conduttrice che su Instagram ha raccontato la storia di Ilaria, una giovanissima ragazza gravemente malata. Un annuncio che ci auguriamo possa sortire l’effetto desiderato: ossia raccogliere la somma necessaria per aiutare Ilaria a volare in America per guarire.

Procede a gonfie vele con Paolo Ruffini

Dopo un momento di allontanamento, procede alla grande la storia d’amore con Paolo Ruffini. A rompere il silenzio è stato proprio il conduttore di Colorado che, intervistato da Visto, ha parlato di Diana Del Bufalo: “Ora siamo stabilmente e felicemente in coppia, ma non mi chieda delle nozze, è presto”. Nessun matrimonio in arrivo per la coppia che si è innamorata proprio durante la co-conduzione di “Colorado”. Poi un momento di difficoltà causato da una breve parentesi tra l’attrice e un chirurgo di cui si era invaghita. Per fortuna Paolo Ruffini ha superato questo momento come ha raccontato con piglio ironico a Radio24: “Diana si è messa con un chirurgo plastico su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello intimo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA