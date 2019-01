Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni: Scorpione slanci emotivi, gli altri segni? (oggi 5 gennaio)

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 5 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 5 gennaio 2019, torna grazie alla rubrica Latte e Stelle sull’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. Lo Scorpione sabato e domenica ha qualche slancio emotivo in più, poi c’è una situazione astrologica migliore per chi vuole vendere e acquistare. Qualsiasi sia stato il problema ci potrebbero essere miglioramenti entro marzo. Il week-end è illuminante per i sentimenti. L’Acquario a volte è troppo folle, si è un segno che improvvisamente decide se una cosa gli piace. Ogni mossa anche se apparentemente sembra bizzarra ha una base importante. Questo week-end invita a relazionarsi agli altri in modo più favorevole, cercando di essere maggiormente accondiscendenti e pronti a prendere delle decisioni importanti anche molto rapidamente. Si deve evitare però di vivere le cose con troppa fretta e senza ragionare con lucidità. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

TORO DECISIONI DA PRENDERE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni zodiacali né carne né pesce prendendo sempre ad analisi l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro si trova di fronte ad alcune decisioni da prendere. Deve dire addio ad alcune persone, ma non riesce a farlo. Nonostante questo ci sono le feste alle spalle a lasciare un buon ricordo, un’ottima sensazione che tutto possa andare al suo posto in poco tempo. La Bilancia è stanca e nervosa, non riesce a trovare la passione che fin troppo spesso era stato un argomento valido per prendersi una bella rivincita. Ci si trova a chiedere una mano a persone che non sono in grado di porgerla ma si è allo stesso tempo determinati a raggiungere obiettivi importanti anche per il futuro. Il segno è conscio che ora è il momento di aprire il cuore per raggiungere degli obiettivi che in passato sembravano impossibili, ma prima servirebbe riposare per ritrovare la forza e le energie necessarie a raggiungere i propri obiettivi.

SAGITTARIO GRANDI OPPORTUNITÀ, TOP E FLOP

Soffermiamoci ora sui segni top e flop dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, evidenziando quanto raccontato per la giornata di oggi 5 gennaio 2019. Per l’Ariete questo è un weekend in cui possono accadere diverse cose pesanti. C’è tanto da mettere in discussione cercando di essere sempre e comunque oggettivi. Alcune situazioni possono mettere un po’ di agitazione. I Gemelli sono tesi e nervosi e non riescono a trovare delle soluzioni. L’incapacità ad essere risolutivi crea ansia e demoralizza, senza lasciare la forza solita per reagire. Il Cancro è colpito da una Luna opposta che non regala serenità, ma crea qualche complicazione di troppo. Il Sagittario si trova di fronte a diverse opportunità da cogliere al volo e deve essere molto attento nel gestire le proprie energie. Non si deve consumare fiato per situazioni che non portano a nulla, né essere troppo determinati quando qualcuno sta creando dei problemi non facili da gestire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA