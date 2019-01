Rosita Celentano, figlia di Adriano/ “Le armi per vincere? Gentilezza e compassione” (C’è Celentano)

Rosita Celentano è la figlia primogenita di Adriano Celentano, protagonista questa sera dello speciale su Rai 2 dal titolo C’è Celentano. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, è oggi uno dei volti più amati del mondo della tv. Spesso ospite nei principali salotti televisivi, di recente ha analizzato la condizione femminile nel corso di un’intervista concessa alla web star e imprenditrice Cecilia Sardeo, nella quale ha evidenziato come la complementarietà tra uomo e donna, e non la prevaricazione dell’uno sull’altro, sia sempre più spesso la chiave giusta per uno sviluppo più equo della società. “Ho sentito dire che ci sono stati periodi, in alcune zone del mondo, dove c’era una costruzione sociale che era matriarcale – ha ricordato la Celentano nel corso della video intervista su Youtube – Al nord Europa, ad esempio in Norvegia, dove le donne hanno una buona considerazione, sembra che le cose funzionino bene”.

ROSITA CELENTANO, “NOI DONNE ABBIAMO UNA MARCIA IN PIÙ”

Secondo Rosita Celentano “la responsabilità grossa del fatto che le donne non riescono ad avere una collocazione giusta nel sociale è perché principalmente non riescono ad averla con se stesse”, di conseguenza, rivela la figlia del noto molleggiato nell’intervista concessa a Cecilia Sardeo, in caso di un eventuale insuccesso, “la responsabilità non è degli uomini, ma delle donne”. Con la sua analisi ha inoltre messo in evidenza una spetto femminile troppo spesso sottovalutato e che vede l’uomo e la donna non come diversi, bensì come complementari. “Io penso che noi donne abbiamo una marcia in più, ma non perché siamo migliori – ha ricordato nel corso dell’intervista – non c’è un migliore o un peggiore fra maschi e femmine, siamo complementari, siamo oggettivamente diversi, però noi abbiamo molta più forza”.

“UOMO E DONNA? È BELLO CAMMINARE INSIEME!”

Nel corso dell’intervista concessa a Cecilia Sardeo, Rosita Celentano ha poi analizzato il concetto di “forza”, chiarendo che “la forza che tu imputi ai maschi è una forza fisica, ma la forza che sposta tutto (quella femminile, ndr) è una forza emotiva, è una forza mentale, è una forza dell’anima nel sopportare”. Secondo la figlia di Adriano Celentano, uomo e donna sono complementari proprio perché dotati di caratteristiche differenti, ma questo non deve essere visto come un elemento di divisione, poiché, conferma nel corso dell’intervista, “è bello però camminare assieme”. Oggi, però, le dispiace constatare che molto spesso le donne, anche quelle in carriera, “per sentirsi sicure si omologano alla parte peggiore maschile”: così facendo “diventano arroganti, perdono la femminilità, si vestono da maschi, sono aggressive” e dimenticano che “le armi per vincere qualunque lotta sono la gentilezza, la compassione, il saper accudire”.



