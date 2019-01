ALBA PARIETTI/ “Ho rischiato di morire”, la showgirl racconta il tragico incidente (La Prima volta)

Alba Parietti è una delle ospiti speciali della nuova puntata de “La prima volta“, il programma condotto da Cristina Parodi su Rai1. Nella puntata in onda domenica 6 gennaio 2019, la giornalista e conduttrice ospiterà la showgirl pronta a raccontarsi un momento davvero difficile della sua vita. Come anticipato da un comunicato stampa della Rai, la Parietti durante la lunga intervista parlerà del tragico incidente del 4 novembre del 2004. Un terribile incidente in cui ha rischiato di morire. Per la prima volta la conduttrice incontrerà l’uomo che l’ha salvata estraendola dalle lamiere che le bloccavano in seguito all’impatto. Un momento che si preannuncia davvero emozionante per la mitica Alba, che in questi giorni è stata protagonista anche di una splendida intervista a “Vieni da me” da Caterina Balivo.

Alba Parietti, “Ho dovuto fare una cosa orribile”

Ospite del salotto “Vieni da me” di Caterina Balivo, Alba Parietti ha ripercorso il suo 2018 raccontando tra le varie cose, il ricordo più difficile e doloroso dell’anno. “Ho dovuto fare una cosa orribile” rivela la showgirl, che poco dopo ha precisato “al tempo stesso un gesto d’amore”. Di cosa si tratta chiede la Balivo ad una Parietti visibilmente emozionata che a stento trattiene le lacrime. “bbiamo cercato di capire come fare per tenerlo ancora in vita, ma stava malissimo. Alla fine, abbiamo dovuto praticargli l’eutanasia: se il cane è condannato e soffre tremendamente, si tratta del più grande gesto d’amore che si può fare” ha raccontato Alba, che ha dovuto dire addio al suo amatissimo cane Tato. “Se ne è andato tra le nostre braccia. Con lui, se ne è andata via per sempre anche una parte di ricordi legati a mia madre, che era molto affezionata a Tato” ha detto la showgirl, che poi ha rivelato alcuni particolari sul rapporto col figlio Francesco Oppini: “Sì, abbiamo litigato, come fanno sempre genitori e figli. Io sono una madre molto presente e un po’ rompiscatole, lui si sentiva il fiato sul collo, io mi sentivo la mamma sedotta e abbandonata”. Nessuna indiscrezione sulla vita sentimentale, anzi la Parietti ha tagliato corto dicendo: “in questo caso, sono veramente fatti miei”.

Nuovo programma in Rai nel 2o19?

Per quanto concerne la vita professionale non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Alba Parietti, anche se nelle ultime ore il settimanale Vero ha parlato di un possibile ritorno della showgirl in Rai. Stando a quanto rivelato dal settimanale, Alba potrebbe tornare alla guida di un nuovo programma su Rai1, che dovrebbe riguardare l’universo femminile e maschile. Si tratta solo di una voce e come tale va presa con le pinze, ma se la notizia venisse confermata andrebbe a ribaltare il possibile arrivo della showgirl in qualità di opinionista nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Dove sta la verità?



