Hotel Milano Scala/ Video, un gioiello all’interno di uno storico palazzo dell’800 (Bruno Barbieri – 4 Hotel)

Hotel Milano Scala è tra i protagonisti della puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel di oggi, 6 gennaio 2018. Al vertice del triangolo che lega, in linea d’aria, il Castello Sforzesco e la Pinacoteca di Brera, si trova il Milano Scala, hotel quattro stelle Superior inaugurato nel settembre 2010. Ospitato in uno storico palazzo milanese dell’800, la ristrutturazione degli ambienti ha rilanciato il cosiddetto stile eco-chic, sensibile alla costruzione antropica del luogo preesistente e al contesto naturale che lo circonda.

L’esperienza di soggiorno presso l’Hotel Milano Scala si caratterizza per il coinvolgimento simbiotico e all’unisono di tutti i sensi. Musica classica, buona cucina e degustazioni, benessere del corpo e spettacoli per gli occhi: tutto questo, in sintesi, è contenuto in uno scrigno che si muove al passo della contemporaneità senza lasciarsi travolgere dal tempo. Al momento dell’accoglienza, il cliente è accolto da un elegante Lounge bar e da un salotto munito di libreria multimediale con vista su un giardino verticale. Siamo già lì, alla distensione dei sensi.

Hotel Milano Scala, Bruno Barbieri – 4 Hotel: la musica come denominatore comune

Tutte le camere dell’Hotel Milano Scala, protagonista a Bruno Barbieri – 4 Hotel, hanno un denominatore comune, la musica; questo filo rosso che lega tutte le suite è reso manifesto attraverso le gigantografie a parete che provengono direttamente dall’Archivio Storico del Teatro alla Scala. Le dieci suite sono dedicate a opere liriche famose in tutto il mondo, come l’Aida o la Madame Butterfly. Come se ciò non bastasse, e solo per restare in tema musicale, le camere sono dotate di un lettore Ipod in modo da permettere a ciascun ospite di ascoltare i brani che preferisce.

La palette dei toni che arredano le camere dell’hotel rimanda al calore e all’accoglienza: i tendaggi in rosso Scala o grigio tortora dialogano con pareti color maggese e complementi d’arredo in terra d’ombra naturale. All’insegna dell’esaltazione del comfort, le stanze sono dotate di ogni tipo di servizio: dall’aria condizionata alla connessione wi-fi gratuita, dallo schermo del TV LCD al mini-bar. I bagni, ampi e raffinati, sono impreziositi da marmi scuri e finiture pregiate.

I pacchetti SPA Privè

Presso l’Hotel Milano Scala, protagonista a Bruno Barbieri – 4 Hotel, è possibile usufruire dei pacchetti SPA Privè. L’ampia selezione di offerte permette di godere, immersi nel clima intimo della propria camera, di tutti i trattamenti benessere previsti dai nostri esperti della cura del corpo e della mente. Inoltre, per gli spiriti più dinamici che nemmeno in vacanza vogliono rinunciare al movimento, l’hotel è dotato di palestra accessoriata di attrezzi e strumenti igienizzanti. Per chi invece ama fare esercizio all’aria aperta, il personale dell’hotel consiglierà i percorsi di jogging da effettuare presso il vicino Parco Sempione.

Il concept culinario dell’hotel interpreta le proposte del mercato globale sfruttando prodotti del territorio, senza mai dimenticare l’ottica green e le esigenze di chi soffre di intolleranze alimentari. Come se tutto ciò già da sé non bastasse a far valere una visita all’Hotel Milano Scala, ricordiamo che questa struttura è stata inserita dal New York Times nella lista dei quattro motivi per visitare Milano.

