HILDEGARD DE STEFANO E’ SARA/Video, “le ragazze potranno imparare molto da lei” (La compagnia del Cigno)

Hildegard De Stefano è una delle giovani protagoniste de “La compagnia del cigno”, la serie in onda da lunedì 7 gennaio 2019 in prima visione su Rai1. La nuova fiction, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, parla di musica, di amicizia e d’amore. Al centro le vite di sette giovani talenti della musica classica le cui vite si incrociano tra le aule del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Accanto a loro, che sono i veri protagonisti della serie, ci sarà un cast davvero straordinario di attori noti come Anna Valle, Alessio Boni, che interpreta Maestro Luca Marioni, Marco Bocci e la speciale partecipazione di Giovanna Mezzogiorno nel ruolo della madre di uno dei protagonisti. Considerata una delle fiction più attese del 2019, La compagnia del cigno anno è pronta ad emozionare il pubblico di Rai1. Tra i sette giovani allievi c’è anche Hildegard De Stefano, che interpreta Sara.

Chi è Hildegard De Stefano

Classe 1999, Hildegard De Stefano è al suo debutto come attrice. Il ruolo di Sara ne La compagnia del Cigno, infatti, è arrivato per puro caso nella sua vita. Dopo aver conseguito il diploma presso il Conservatorio di Milano, la ragazza si è trovata a partecipare ai provini per la nuova serie di Rai1. Un’opportunità che si è rivelata come una grandissima occasione non solo per mettersi in gioco, ma anche per avvicinarsi ad un mondo finora sconosciuto: quello della recitazione. Hildegard, infatti, desiderava da sempre confrontarsi con un set cinematografico, ma sin da bambina si è dedicata maggiormente allo studio di violino e tedesco. Per questo motivo aveva accantonato il sogno di recitare; un sogno che oggi è diventato realtà grazie al ruolo di Sara, la ragazza ipovedente, l’unica che non suona all’interno dell’Orchestra de La compagnia del cingo.

Hildegard De Stefano interpreta Sara ne La compagnia del cigno

Hildegard De Stefano ne “La compagnia del cigno” presta il volto al personaggio di Sara, una violinista ipovedente che a causa della sua disabilità non può entrare nell’orchestra. La sua forza e determinazione, nonostante la sua disabilita, la portano ugualmente ad essere molto apprezzata dal Maestro Marioni che decide di affiancarle il nuovo arrivato Matteo. A Raiplay, la De Stefano ha raccontato: “Sara è un personaggio molto interessante, mi sono innamorata subito. Lei è una ragazza molto intelligente, che non vuole sentirsi vittima della sua disabilità infatti affronta la vita con grandissimo coraggio. E’ molto determinata e diretta, anche troppo, ma questo è un suo grande pregio. E’ una ragazza molto onesta”. Poi la musicista, alla sua prima esperienza come attrice, ha sottolineato i grandi valori di cui si fa portavoce il suo personaggio: “Ci sono valori molto importanti in Sara: il coraggio, la sicurezza in se stesse e l’indipendenza. Penso che molte ragazze potranno imparare molto da lei…”. Infine ecco il motivo per cui consiglia a tutti di vedere la fiction: “Una grande ragione per guardare questa sera è perchè parla di vita, che è quello di cui ci occupiamo tutti i giorni: di amore, di bellezza, di musica e di arte. Si dice spesso che è difficile arrivare emotivamente alle persone tramite la musica classica ed è più facile con la musica pop; questo viene detta perchè la musica classica non viene ascoltata molto e sono felice di far parte di questo progetto che vuole dare spazio alla musica classica”.



