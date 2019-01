John Travolta, pelato o rasato a zero?/ Foto, le fan impazziscono ma qualcuno semina il dubbio

John Travolta appare rasato a zero in una foto pubblicata sui social network, con qualcuno che ha seminato il dubbio che sia diventato calvo. I social network si scatenano attorno a quello che per anni è stato un sex symbol e che oggi a 64 anni è ancora molto fascinoso. Una volta era interprete di Grease con un rigoglioso ciuffo di capelli sulla fronte, ma d’altronde erano gli anni settanta e l’attore di Englewood aveva appena 24 anni. Ora sono passate diverse primavere, ma nessuno può dire che abbia perso il suo fascino anzi per molte fan il nuovo look da rasato lo rende ancora più affascinante. Rimane però il dubbio che questa scelta sia arrivata per volontà dello stesso interprete de La febbre del sabato sera oppure se sia stata una scelta dettata da madre natura. Fatto sta che ancora oggi John Travolta, nonostante si avvicini a piccoli passi ai settant’anni, è un uomo splendido e con un fascino da far invidia a moltissimi trentenni.

John Travolta, pelato o rasato a zero? La carriera dell’attore

John Travolta ha fatto tornare a parlare di sé col pubblico che si divide tra chi pensa che sia rasato a zero e chi invece suppone come i suoi capelli siano caduti lasciandolo calvo. Nato a Englewood il 18 febbraio del 1954 ha debuttato a 21 anni nel film di Robert Fuest “Il maligno”. Il grande successo è arrivato alla fine degli anni ottanta quando ha recitato in due pellicole che per sempre rimarranno attaccate sulle sue spalle e cioè “La febbre del sabato sera” e “Grease – Brillantina“. Negli anni ottanta John Travolta ha iniziato a lavorare in pellicole thriller come “Blow Out” di Brian De Palma ma anche alcune comiche come la serie “Senti chi parla”. Negli anni novanta è stato il momento di fare la storia con un ruolo altrettanto mitico nel film “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino. L’ultima volta l’abbiamo visto in sala l’estate scorsa con “Gotti – il primo padrino” di Kevin Connolly.

La prima foto del 2019

