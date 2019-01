William Sheppard è morto/ Addio all’attore di Star Trek, l’annuncio del figlio: “grato che non abbia sofferto”

William Sheppard, popolare attore britannico, famoso per aver interpretato ben quattro personaggi diversi in Star Trek, è morto in un ospedale di Los Angeles, all’età di 86 anni. Ad annunciare la scomparsa dell’attore è stato il figlio Mark Sheppard, attore come il padre. I due hanno recitato insieme in diverse produzioni come Star Trek: Voyager (1995), Streghe (1998) e Doctor Who (2005). “Mia madre era al suo fianco, sono grato che non abbia dovuto soffrire più – ha scritto il figlio -. Grazie per i vostri pensieri gentili, amore e preghiere”. Classe 1932, William Sheppard ha avuto una brillante carriera nel corso della quale ha lavorato con importanti registi come Michael Bay, Trevor Nunn, Chris Nolan, Peter Hall, Peter Brook, Ron Maxwell, Richard Attenborough, Michael Mann e David Lynch. È apparso in film come Transformers, The Prestige, The Elephant Man, The Keep, Cry Freedom, Elvira, Marat-Sade. Oltre ad aver lavorato al cinema e in tv, Sheppard è stato anche un famoso attore di teatro portando al successo diversi spettacoli.

L’ADDIO A SHEPPARD SUI SOCIAL

Sono tantissime le serie tv che hanno avuto come protagonista William Sheppard come Criminal Minds, Gilmore Girls, Cold Case, Alias, Star Trek Voyager, Tracey Takes On, Frasier e Max Headroom. La sua popolarità, però, è dovuta soprattutto alla saga di Star Trek per la quale ha interpretato ben quattro personaggi diversi: il comandante di Rura Penth in Star Trek VI: The Undiscovered Country, lo scienziato Ira Graves in Star Trek: The Next Generation, il pilota Qatai in Star Trek: The Next Generation e uno dei ministri di Vulcano nel film Star Trek del 2009. Sui social, la morte di William Sheppard, ha scatenato i commenti dei fans che hanno omaggiato l’attore con tantissimi messaggi di cordoglio.

Sorry to hear of the passing of #williamsheppard who appeared in both #startrek and #DoctorWho and is the dad of @Mark_Sheppard. He was a class act. https://t.co/MuhYzGlIHE — Auntie Sam (@auntiesam_usa) 7 gennaio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA