Luigi Favoloso, due denunce e profili fake/ Video, Chat e audio finiscono in rete: “Reato molto grave!”

Il profilo Instagram di Luigi Favoloso è stato hackerato? Non esattamente… Vediamo a seguire, cosa è accaduto all’ex gieffino nel corso delle ultime ore. L’ex di Nina Moric ha confidato di avere presentato la bellezza di due denunce per conto del suo avvocato durante la giornata odierna. Dopo aver pubblicato dei video sul famoso social network dedicato alla fotografia, Favoloso ha spiegato che qualcuno avrebbe creato dei profili fake coinvolgendolo in qualche modo con la diffusione di audio e chat private che lo riguardano in prima persona. Naturalmente questo materiale è stato condiviso senza che il diretto interessato avesse dato il suo consenso per la loro diffusione in rete. Proprio per questo motivo, l’ex concorrente della 15esima edizione del Grande Fratello, ha sporto denuncia.

Luigi Mario Favoloso, due denunce per profili fakelu

“Nella vita non avevo mai fatto denunce e oggi ne ho fatte due, a due persone che nell’ultimo mese hanno fatto dei reati abbastanza gravi”, ha esordito Luigi Favoloso tramite Instagram. Ed infatti queste persone, avrebbero creato degli account falsi utilizzando il suo nome: “hanno pubblicato o inoltrato a terzi mie conversazioni o mie telefonate registrate, causandomi dei problemi. Due persone che hanno commesso dei reati che sono molto gravi ma che vengono considerate delle cose abbastanza normali”. Terminando la spiacevole vicenda, Favoloso ha concluso affermando: “È diventato all’ordine del giorno che le persone aprono fake a nome di persone, o che fanno degli screen e inoltrano… sappiate che, anche se è una cosa che fanno in tanti, è un reato grave”. Vedremo se nel corso delle ore ci saranno delle evoluzioni a tal proposito.





