Cake Star/ Anticipazioni prima puntata: Katia Follesa e Damiano Carrara tornano ancora in pasticceria

Katia Follesa e Damiano Carrara tornano oggi, venerdì 1° febbraio 2019, con la nuova edizione di Cake Star, il viaggio tra le pasticcerie italiane. Obiettivo conclusivo della gara è quello di trovare la migliore pasticceria di ogni città. In sfida, tre pasticceri navigati e definiti, 2 soli posti per la sfida conclusiva e un unico vincitore nel firmamento delle pasticcerie del nostro belpaese. In onda su Real Time a partire dalle 21.10 circa, durante ogni appuntamento, si sfideranno tre pasticceri per conquistare il palato dei giudici e dei loro stessi avversari con un punteggio da 0 a 5 stelle. Ogni avversario verrà valutato per la pasticceria, il cabaret di paste e il “pezzo forte”. Solamente chi avrà ottenuto più stelle passerà al duello finale e si darà battaglia, in una sfida ad armi pari fuori dal proprio laboratorio, per guadagnarsi il trofeo di Cake Star, il titolo di miglior pasticceria della città e un premio in denaro di 2.000 euro per abbellire il proprio locale e renderlo maggiormente interessante al pubblico.

Cake Star, anticipazioni prima puntata

Cake Star è anche questo anno alla ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia e toccherà varie città, tra cui: la Versilia, Genova, Lecce, Bergamo, Firenze, Trieste, Modena, Perugia, Siracusa, Padova, Salerno e Roma. In queste città Damiano Carrara metterà le mani in pasta, gusterà e darà preziosi consigli tecnici e trucchi utili anche per il pubblico a casa per identificare e realizzare il dolce perfetto. Durante la prima puntata di oggi, venerdì 1° febbraio, il celebre pasticcere al fianco di Katia Follesa alla conduzione, si farà perdonare dalla sua partner televisiva: in che modo? Nel corso della prima stagione, l’aveva abbandonata ad un passo dal “sì”. Per questo motivo, si scuserà inginocchiandosi davanti a lei, per porgerle una scatola con all’interno il pregiato anello di Cake Star, con cui le proporrà di fare la seconda edizione del programma insieme. Naturalmente la Follesa, risponderà in maniera affermativa per amore del gioco. 12 episodi da 60 minuti ciascuno, Cake Star è prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia. Il programma è visibile sul canale 31 del Digitale Terrestre e su Sky canali 160 e 161, Tivùsat Canale 31. Lo show dedicato alla pasticceria sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’applicazione ufficiale su App Store o Google Play).

