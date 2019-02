DAMIANO CARRARA/ Il pasticcere più amato: “Credere sempre nei sogni!” (Cake Star)

Damiano Carrara torna in tv alla conduzione di “Cake star: pasticcerie in sfida“, il programma televisivo condotto in coppia con Katia Follesa da venerdì 1 febbraio 2019 in prima serata su Real Time. Volto noto di Real Time, il bel pasticcere è pronto a tuffarsi in un’altra avventura televisiva che lo porterà in giro per l’Italia alla scoperta di nuove pasticcerie italiane. Il format del programma non cambia: durante ogni puntate tre pasticceri si sfideranno per cercare di conquistare il palato dei giudici, ma anche degli stessi concorrenti. Alla fine solo due avranno accesso al duello finale che decreterà non solo la pasticceria “cake star”, ma che permetterà alla pasticceria vincitrice di portare a casa un premio in denaro di 2000 euro.

Damiano Carrara celebra #10yearchallenge

Damiano Carrara è sicuramente uno dei pasticceri più amati e seguiti al mondo. Lo confermano i numeri dei suoi profili social che l’hanno incoronato tra gli influencer italiani più seguiti. Per la precisione Damiano è sesto nella speciale classifica – indagine svolta da Nielsen circa la correlazione presente tra social network e televisione. Intanto alcuni giorni fa il bel pasticcere in occasione della giornata del #10yearchallenge ha pubblicato una sua foto allegando anche una breve didascalia: “#10yearchallenge Sono la dimostrazione vivente che il duro lavoro, i sacrifici e l’appoggio delle persone più care sono gli ingredienti giusti per realizzare i propri sogni”. Non è una novità, infatti, che il pasticcere si è fatto tutto da solo e che soprattutto non bisogna mai mollare. “Never give up” è il suo motto come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, in cui ha raccontato che nella vita è fondamentale avere obiettivi. Una volta raggiunto il primo, via con il secondo e così via. Mai fermarsi, mai arrendersi, mai sentirsi arrivati, perchè la vita è una continua sorpresa. E soprattutto mai smettere di credere nei proprio sogni: “continuare a sognare e lottare affinché i nostri sogni si realizzino”!

Damiano Carrara e il sogno americano

La storia di Damiano Carrara è partita dall’Italia, per la precisione da Lucca, dove il pasticcere è nato. Poi la sua vita ha preso il volo dapprima a Dublino e poi negli Stati Uniti d’America dove si è costruito una vera e propria fortuna aprendo ben due “Carrara Pastries”. Basti pensare che nello store di Los Angeles alcuni suoi clienti affezionati sono le sorelle Kardashian e la cantante Britney Spears. Damiano è l’esempio che “everything is possible” è possibile. In America ha realizzato il suo grande sogno partendo dal basso e facendo la gavetta. “Mettevo da parte tutto, non ho fatto niente se non lavorare per tutto quel tempo” ha più volte raccontato durante le interviste. Poi l’idea: “Con mio fratello abbiamo sempre deciso di non fare scelte come comprarci una casa, cose del genere. E finora abbiamo sempre reinvestito i nostri guadagni”. Una scelta che a Damiano è andata davvero bene.



