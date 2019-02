Michelle Hunziker ha la dentiera?/ Video, fake news e replica: “Un segreto? Ho le ciappet di legno…”

Michelle Hunziker, alcune ore fa ha condiviso un video tramite il suo account ufficiale di Instagram dove, con la solita ironia che la contraddistingue, ha smentito una serie di indiscrezioni. Tra le altre cose, le leggende metropolitane del web, parlano di una dentiera dietro il suo smagliante sorriso. Ovviamente, niente di più falso. La conduttrice svizzera ha approfittato della potenza del web, per smentire anche altre voci che girano sul suo conto: è incinta oppure no? Si è ritoccata labbra e naso? “Stamattina ho appreso da varie testate di essere portatrice di una splendida dentiera!”, ha esordito la Hunziker. “È stato detto veramente di tutto in questi 22 anni di carriera sul mio conto…”. Secondo i rumors di giornali e testate online, si sarebbe ridotta naso e labbra ma anche: “hanno detto che ho segato l’alluce valgo… prima o poi lo farò, ma non l’ho ancora fatto”, ha affermato mostrando il piede a favor di camera.

Michelle Hunziker ha la dentiera? La fake news che la fa replicare

“Sono la donna che ha fatto la gravidanza più lunga di tutta l’umanità”, continua il divertente video di Michelle Hunziker condiviso su Instagram. “Sono incinta da sedici anni…” svela, per poi precisare: “Ma la grande verità che è stata detta proprio oggi, sui miei denti… sull’arcata superiore: è che porto la dentiera! La dentiera no… magari un giorno sì!”. Il video poi, si conclude con ironia: “C’è però una cosa che voglio svelarvi in anteprima mondiale: ho le ciappet di legno, la forza di gravità non mi intaccherà mai. Ma c’è una cosa a cui devo fare molta attenzione, non posso stare seduta vicino ai caminetti!”. Michelle Hunziker ha confidato di essersi fatta una bella risata dopo aver letto la fake news sulla dentiera e, su questo particolare aspetto ha svelato di curarli bene fin da quando era molto piccola. “Ogni mese veniva a scuola un dentista che ci insegnava a lavarli bene e ci facevano la cura al fluoro. Per un ora non si poteva né mangiare né bere, ma grazie a questo trattamento io oggi non ho mai avuto nessun tipo di problema ai denti!”, ha svelato.





