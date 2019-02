Oroscopo Paolo Fox/ Classifica settimanale 10-16 febbraio: Vergine al top, Gemelli flop

Stelle e Oroscopo per questa nuova settimana in compagnia di Paolo Fox, che grazie allo spazio dedicato agli appassionati su DipiuTV ci svela l’andamento della nuova classifica. Cinque stelline per la Vergine, che con Marte nel segno da giovedì e Venere favorevole potrà contare su una forte passione. In recupero anche le coppie che hanno avuto piccole difficoltà, mentre in stallo chi ha vissuto un gennaio molto difficile. Nel lavoro, da favorire la giornata di lunedì per portare avanti n progetto. Cautela negli investimenti, meglio mantenere un equilibrio con ciò che si possiede già. Venere nel segno del Capricorno e Marte in buon transito da giovedì, per emozioni alle stelle. Ottime le storie d’amore che nascono ora, con possibili sviluppi futuri. Le coppie hanno messo da parte le tensioni più recenti e Venere aiuta per un recupero, forse un figlio o magari un trasferimento. Entrate in arrivo con cui fare degli investimenti in una nuova attività. Meglio però non eccedere con gli impegni per evitare gli errori del passato. Marte in aspetto favorevole per i Pesci fin da giovedì. Mercurio è nel segno e questo implica un amore in arrivo. I single possono valorizzare trasformare un’amicizia in qualcosa di più. Le coppie devono scendere a compromessi e chi non ha recuperato le tensioni di gennaio dovrà trovare una soluzione. Lavoro più facile da gestire, anche se la stanchezza è ancora presente. Clicca qui per la classifica della scorsa settimana

Oroscopo Paolo Fox: quattro stelle per…

Continua l’Oroscopo di Paolo Fox regalandoci le nuove previsioni della settimana e la classifica, grazie a DipiuTV. Quattro stelline per il Toro, che con Venere favorevole guarderà l’amore con occhi diversi. Luna nel segno da lunedì per emozioni travolgenti, ma attenzione alle discussioni. Le coppie cercano una soluzione ed hanno bisogno di chiarezza. Dubbi con Cancro o Ariete. Lavoro in risalita grazie a Mercurio favorevole da lunedì: qualcuno potrebbe concludere progetti rimasti bloccati. Il consiglio è di favorire i nuovi progetti. Difficile l’amore per il Cancro, a causa di Venere in opposizione che impone chiarezza. I single dovranno confrontarsi con i contrasti legati ad una nuova conoscenza. Le coppie possono trovare un punto d’incontro venerdì grazie alla Luna nel segno, ma occorre non rivangare il passato. Interessante il lavoro per i nuovi contatti e novità da martedì. Favoriti i progetti e chi vuole cambiare. Agitato il Leone, anche se in modo positivo grazie a proposte in amore. I nati del segno cercano certezza, mentre le coppie già forti possono superare i problemi. Stanche le relazioni con Toro e Acquario, ma in recupero da venerdì. Cielo importante per chi fa progetti, ma attenzione a spese e tasse da pagare. La Bilancia ha bisogno di lasciarsi andare in amoore, senza frenarsi. Venerdì di tensione, meglio evitare gli scontri. Le coppie sono nervose a causa della stanchezza, ma tutto si risolverà entro breve. Cautela nelle giornate di sabato e domenica. Nel lavoro si potranno portare avanti i progetti già attivi, ma prima bisognerà superare il nervosismo.

Ariete giornata impetuosa per…

Oroscopo e stelle non sono più un mistero grazie a Paolo Fox. Tre stelle per l’Ariete, impetuoso a causa di Luna in transito sabato e domenica. I single possono avere delle difficoltà a trovare un nuovo interesse. Dubbi anche per le coppie e gelosia con Cancro ed Ariete, da evitare. Spese in eccesso, ma non bisogna gettare la spugna. Il lavoro sarà protetto dalle amicizie e dalla primavera in poi ci sarà un po’ di forza in più. Crisi per i single del Sagittario, che avranno dubbi sulle relazioni in corso. Stanchezza mercoledì e giovedì. Le coppie vorrebbero fare un viaggio per stare lontane dai problemi, ma prima bisogna recuperare certi fastidi con il partner. Progetti e proposte sono in ritardo, ma porta pazienza: Giove è dalla tua parte. I single dell’Acquario potranno confermare un sentimento, ma non lunedì o martedì. Luna favorevole giovedì, per un chiarimento da non rimandare. Le coppie devono superare alcune tensioni e ritrovare la complicità. Qualcuno però sta pensando di rivoluzionare tutta la sua esistenza. Giove ed altri pianeti favorevoli nel lavoro, per scelte da fare dopo marzo.

Gemelli segno flop

Ultimo posto per la classifica di Paolo Fox e del suo Oroscopo, ancora una volta in prima linea su DipiuTv. Due stelline per i Gemelli, che non riescono a mettere da parte la vena polemica per riprendere quota. Forse è solo paura di lasciarsi andare, anche se i single sognano l’amore. Le coppie sono litigiose, ma la comprensione è la strada per superare tutto. Lavoro in calo, forse perché alcuni progetti non sono chiari. Giove in opposizione invita a non rischiare. Infine lo Scorpione, indeciso su cosa vorrebbe dall’amore. I cuori solitari del segno vorrebbero essere corteggiati, ma la troppa vicinanza dà fastidio. Attenzione ai ripensamenti di giovedì, anche se Venere rimane in aspetto favorevole. Martedì meglio evitare discussioni: le coppie sono alla ricerca di chiarezza, non sanno ancora se fidarsi del partner. Giovedì complicato anche per le finanze, a causa di spese impreviste. Chi cerca risposte dovrà procedere con i piedi di piombo, soprattutto chi ha un’attività in proprio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA