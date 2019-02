JOVANOTTI/ Video, “Ecco come è cambiata la mia vita da quando sono padre” (Lessico amoroso)

Jovanotti torna in tv per raccontarsi durante la terza puntata di “Lessico Amoroso“, il programma ideato e presentato da Massimo Recalcati in seconda serata su Rai3. L’appuntamento è per lunedì 11 febbraio alle ore 23.15 e questa settimana si parlerà di come l’arrivo di un figlio cambi per sempre il volto del mondo. A parlare di come un figlio cambia la vita, sarà proprio Lorenzo Jovanotti protagonista di una speciale intervista in cui racconterà la sua esperienza di padre. Subito dopo il monologo poi ci sarà un ampio dibattito. Si tratta di una importante partecipazione quella di Lorenzo Jovanotti che in questi giorni ha condiviso sui social un bellissimo messaggio di affetto verso Sammy Basso.

Lorenzo Jovanotti: “Tanti auguri amico”

Un messaggio semplice, ma scritto col cuore quello che Jovanotti ha voluto dedicare a Sammy Basso nel giorno del suo compleanno. “Tanti auguri amico #sammybasso @sammybasso sei una persona preziosa, facciamo tutti il tifo per te!” ha scritto il cantautore nel messaggio pubblicato su Instagram e dedicato al 23 enne ragazzo malato di progenia, una rarissima malattia che lo tiene intrappolato in un corpo da 80enne. Una rarissima patologia di cui solo in Italia ci sono ben cinque casi. Sammy nonostante la malattia è un ragazzo pieno di forza ed energia. Dopo una Laurea in Scienze Naturali conseguita con il massimo dei voti ha deciso di proseguire gli studi in ambito biologico proprio per trovare una cura per la progeria.

Jova Beach Party e il successo di Penso Positivo

Il ritorno di Jovanotti in tv farà felicissimi i tantissimi fan, che attendono trepidanti la partenza del Jova Beach Party, un tour speciale che il cantante porterà da luglio in poi in giro per le spiagge italiane. Intanto in questi giorni il cantante ha deciso di stupire tutti i suoi fan pubblicando “Mai stato single”, un set speciale di canzoni che non sono mai uscite come singoli che ha presentato durante una puntata speciale di Radio Italia. Manco a dirlo il disco è balzato immediatamente ai vertici delle classifiche di iTunes e di tutte le piattaforme di musica streaming.

