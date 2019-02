Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo a Vieni da me/”Con Maria, la nostra vita è pazzesca”

Il salotto di Vieni da me è sempre ricco di ospiti. Nella puntata dedicata al giorno di San Valentino, dopo i ricordi di Valeria Fabrizi e il racconto della vita di Giovanni Caccamo attraverso le canzoni, Caterina Balivo festeggia con Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo il sesto compleanno della piccola Maria. Insieme a Caterina Balivo, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sfogliano l’album di famiglia. Tra le foto di famiglia non può mancare quella dedicata a mamma Carmen. Sei anni fa, dopo averci provato e sperato per molto tempo, Carmen Russo è fiventata finalmente mamma della piccola Maria che ha cambiato totalmente la vita dei coniugi Turchi. “E’ la cosa più bella in assoluto. Quando litighiamo e ci confrontiamo, io provo a metterla in punizione, ma non ci riesco. Lei mi dice ‘mamma ti voglio bene’ e io mi sciolgo”, dice Carmen Russo. Tocca, dunque, ad Enzo Paolo Turchi metterla in punione? A rispondere è proprio Maria: “non mi mette mai in punizione”, dice la piccola.

ENZO PAOLO TURCHI E CARMEN RUSSO: “LA VITA CON MARIA E’ PAZZESCA”

L’arrivo di Maria, nata il 14 febbraio di sei anni fa, ha totalmente cambiato a vita di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. “Noi abbiamo distinto la nostra vita prima e dopo Maria. Quella di prima è stata ricca di successi e di lavoro, ma quella di oggi è pazzesca. Ci stiamo godendo Maria perchè non essendo più adolescenti abbiamo tanto tempo libero”, spiega Carmen Russo. “La cosa più bella è che prima, quando viaggiavamo, Carmen si portava dietro due o tre valigie mentre ora pensa solo a Maria“, spiega Enzo Paolo Turchi. “Lui naturalmente è passato in secondo piano, ma ti amo”, dice Carmen rivolgendosi al marito. “I figli si devono fare da giovani, ma purtroppo, se vengono delle eccezioni bisogna esserne felici”, aggiunge il coreografo. “Ci sono stati tanti commenti, ma oggi, i miei followers mi amano e mi scrivono delle cose bellissime”. Caterina Balivo, poi, rivolgendosi alla piccola Maria, dice: “tu non sai quanto sei fortunata ad avere lui come papà e lei come mamma. Ricordatelo per sempre”, conclude la conduttrice.





