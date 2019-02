NOEMI/ Video, “Felice di aver mantenuto la mia integrità artistica” (Sanremo Young)

Noemi torna in tv come giurata di Sanremo Young 2019. La cantante di “Per tutta la vita” sarà tra i giurati dell’Academy, la giuria della seconda edizione del talent show condotto da Antonella Clerici il venerdì in prima serata su Rai1. Accanto alla cantante ci saranno grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano. Ecco la giuria di Sanremo Young 2019: Rita Pavone, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, Belen Rodriguez, Amanda Lear, Angelo Baiguini, Enrico Ruggeri, Giovanni Vernia, Baby K e Rocco Hunt. Per la rossa della musica italiana si tratta della seconda esperienza in un talent show, visto che in passato ha partecipato come coach a tre edizioni di The Voice of Italy. Questa volta Noemi si troverà, con tutti gli altri giurati, a dover decidere chi sarà il prossimo giovane talento della musica italiana che il prossimo anno potrà gareggiare di diritto a Sanremo Giovani.

Noemi: 10 anni di carriera

Intanto lo scorso 15 gennaio Noemi ha festeggiato con tutti suoi fan i primi 10 anni di carriera. Per l’occasione ha pubblicato una foto su Instagram accompagnata da una lunga didascalia. “Dieci anni fa iniziava la mia avventura nello straordinario mondo della musica. Sono felice di aver collaborato con grandi autori e musicisti. Di aver mantenuto la mia integrità artistica, di donna e di essere umano” ha scritto la cantante che, musicalmente parlando è nata nel 2009 partecipando al talent musicale X Factor. Da allora sono trascorsi 10 anni in cui Noemi ha partecipato a cinque Festival di Sanremo, ha pubblicato cinque album di inediti e vinti tantissimi riconoscimenti. I suoi ringraziamenti sono per i fan, che le sono sempre stati accanto: “Ringrazio tutti voi che mi seguite con affetto e l’Arca di Noemi che mi accompagna da sempre in questa avventura. Questi sono solo i primi 10, siete pronti per nuove avventure?”.

Noemi a Sanremo 2019

Prima di approdare come giurata nella nuova edizione di Sanremo Young, Noemi è tornata da protagonista sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo per duettare con Irama sulle note de “La ragazza col cuore di latte”. A volerla fortemente è stato il giovane cantante, ex vincitore di Amici 17, che ha motivato così la sua scelta: “Noemi si sposa perfettamente con la mia canzone. Ha aderito a tantissime associazioni per le donne, quindi chi meglio di lei mi avrebbe potuto accompagnare sul palco?”. Entrambi hanno regalato un’esibizione da pelle d’oca emozionando il pubblico da casa e in studio. Una performance che è stata tra le più apprezzate della serata dei duetti dell’8 febbraio scorso che ricordiamo ha visto trionfare Motta con Nada con “Dov’è l’Italia”.





