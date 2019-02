MORTO L’ATTORE BRUNO GANZ/ Fu Hitler ne “La caduta” e l’angelo Damiel: aveva 77 anni

Bruno Ganz è morto la scorsa notte a Zurigo: l’attore tedesco di origine svizzera aveva 77 anni ed era uno dei volti più noti del cinema teutonico. Molto apprezzato anche all’estero, Ganz ha lavorato in produzioni internazionali e anche in Italia, dove ha svolto il ruolo di protagonista accanto a Licia Maglietta in Pane e tulipani (1999) di Silvio Soldini. Come riportato da La Repubblica, Ganz è stato uno degli attori più importanti e carismatici della sua generazione. Nato a Zurigo il 22 marzo del 1941 da padre operaio svizzero e madre italiana, il grande successo come interprete arriva a livello planetario nel 1987 grazie al film Il cielo sopra Berlino, regia di Wim Wenders, dove Ganz interpreta l’angelo Damiel che vive da sempre nella capitale tedesca e vede il mondo in bianco e nero: la sua decisione di diventare umano lo porta a scoprire sensi fino a quel momento sconosciuti come il dolore e il calore, nonché alla percezione della realtà a colori. Il film vinse la Palma d’Oro per la miglior regia a Cannes.

BRUNO GANZ E’ MORTO: FU HITLER NE “LA CADUTA”

Oltre a quella dell’angelo Damiel, una delle interpretazioni più celebre dell’attore Bruno Ganz resta quella di Adolf Hitler all’interno del bunker della Cancelleria nel film “La caduta” di Oliver Hirschbiegel, che gli vale una nomination al Premio del cinema europeo nel 2004. Il suo debutto al cinema risale al 1960, nel film Der Herr mit der schwarzen Melone, che gli vale le attenzioni dell’attore Gustav Knuth, che ne apprezza il talento. Una soddisfazione importante arriva con Pane e tulipani di Sivio Soldini, il film che gli vale il David di Donatello 2000 come miglior attore protagonista e il Premio del cinema svizzero come miglior interprete. Nel 2011 riceve il Pardo alla carriera al Festival del cinema di Locarno. Tra gli ultimi lavori di Ganz, che ha vissuto dividendosi tra Zurigo, Berlino e Venezia, Heidi (2015) di Alain Gsponer, The Party (2017) di Sally Potter e La casa di Jack (The House That Jack Built) di Lars von Trier con Matt Dillon, presentato fuori concorso a Cannes nel 2018 e in uscita in Italia il 28 febbraio.

