Francesco Monte e Giulia Salemi/ Foto, S. Valentino speciale: “Principessa basita”

Se per caso vi state chiedendo come procede la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, sappiate che la risposta è: alla grande. Ed infatti, gli ex protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, hanno appena passato un San Valentino da sogno che ha lasciato l’influencer assolutamente senza parole. Giulia infatti, proprio nella giornata dedicata agli innamorati, ha ricevuto una sorpresa del tutto inaspettata che ha avuto modo di condividere con gli estimatori tramite le Instagram Stories del suo profilo ufficiale. Proprio la Salemi, per via del suo lavoro e del suo carattere estremamente espansivo, condivide spesso momenti della sua vita privata. Il suo fidanzato invece, oltre ad essere più introverso è anche meno avvezzo a parlare della sua vita personale lontano dai social. Per questo motivo, gli estimatori di entrambi sanno perfettamente di potere contare su di lei per aggiornamenti relativi alla loro bella relazione d’amore. Dopo essere usciti dal GF Vip infatti, nessuno (o quasi) credeva nella loro storia che, con il passare del tempo, si è rivelata essere più duratura e seria del previsto.

Francesco Monte stupisce Giulia Salemi: la sorpresa di San Valentino

Ma cosa sarà mai accaduto a San Valentino tra Francesco Monte e Giulia Salemi? Innanzitutto, la coppia si diverte sempre moltissimo e, ci crediate o meno, proprio l’ex tronista di Uomini e Donne sta cercando di essere più social interagendo maggiormente con i fan, sotto consiglio della sua fidanzata. Dopo il Capodanno a Taranto per fare conoscere alla persiana la sua terra d’origine, i familiari ed i cari amici di sempre, la coppia ha vissuto un altro magico momento. “Il più bel San Valentino di sempre insieme a una sorpresa che non mi aspettavo per niente. Grazie Francesco, mi hai fatto sentire davvero una principessa e ogni giorno mi stai facendo scoprire cosa significa amare ed essere amati”. Queste sono state le parole scritte da Giulia Salemi su Instagram. A quanto pare, il pugliese le ha fatto proprio una bellissima sorpresa per la giornata degli innamorati con palloncini, luci soffuse ed un angolino per stendersi insieme e passare dei romanticissimi momenti di coppia. A distanza di poche ore, i due fidanzati hanno voluto condividere con gli ammiratori, anche gli scatti di quel particolare momento così romantico. La Salemi intanto, si è mostrata ancora incredula: “Pazza di te. Una delle sorprese più belle della mia vita! Io sono basita”.





