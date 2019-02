GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE/ “Alla fine le fiabe esistono e hanno sempre un lieto fine”

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte procede a gonfie vele. Gli ex concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip 2018 in questi giorni si sono recati a Sanremo in occasione della 69esima edizione del Festival per partecipare ad una serie di eventi organizzati nella gremitissima città di fiori. Al loro ritorno a Milano, la coppia è stata accolta con tantissimo affetto dai suoi ammiratori che gli hanno fatto pervenire una serie di regali e sorprese tra cui un bellissimo album di foto che ha particolarmente colpito l’influencer persiana. All’interno dell’album, infatti, i fan hanno raccolto una serie di foto della coppia che si è conosciuta all’interno della casa di Cinecittà e dove, tra mille difficoltà ed impedimenti, ha scoperto di avere tante cose in comune.

Giulia Salemi ringrazia i fan

L’influencer persiana ha gradito tantissimo il regalo dei fan. In particolare ad emozionarla è l’album dei ricordi in cui sono immortalati alcuni dei momenti più importanti della storia d’amore con Francesco Monte: “Questi sono i nostri top moment, wow”. Giulia Salemi ha voluto dedicare ai propri fan una serie di Instagram Stories in cui si è mostrata intenta a sfogliare l’album dei ricordi fattole pervenire dai suoi fan. “In un mondo digitale dove tutto va veloce sui cellulari, voi ci permettete di rivivere i vecchi tempi, l’inizio della nostra storia… grazie” dice emozionata la Salemi. Del resto la storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte è nata sotto gli occhi di tutti proprio durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2018. Una storia difficile, dove non sono mancate le difficoltà; in particolare la Salemi ha dovuto vincere le insicurezze di Francesco Monte restio a lasciarsi andare davanti alle telecamera.

Giulia Salemi e Francesco Monte: “le fiabe esistono”

L’inizio della relazione tra Giulia Salemi e Francesco Monte non è stata facile. L’influencer persiana ha dovuto lottare non poco per conquistare il cuore dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Scottato dalla precedente relazione con Cecilia Rodriguez, Francesco Monte ha detto più volte di essere insicuro e di non sentirsi pronto ad una nuova storia. Questi sono stati i momenti iniziali, che la Salemi non ha dimenticato: ” Sapete quanto è stata unica e travagliata nel suo genere”. Per fortuna poi le cose tra i due sono andate diversamente ed oggi sono una delle coppie più amate e seguite dal pubblico italiano. Alla fine le fiabe esistono e hanno sempre un lieto fine” dice la Salemi su Instagram. Una fiaba che potrebbe avere un risvolto davvero inaspettato, visto che l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe pronto a prendere l’aereo e volare in Iran per conoscere la famiglia della sua amata.



