VLADIMIR LUXURIA, “SONO UN UOMO”/ Video, il singolo anticipa “Vladyland”

Vladimir Luxuria debutta nel mondo della musica. Ebbene sì, la ex naufraga de L’Isola dei Famosi nonché prima deputata transgender ha deciso di darsi al canto lanciano il primo singolo dal titolo “Sono un uomo”. Il brano è uscito martedì 19 febbraio ed è una ballata ironica che la stessa Luxuria definisce così: “è una critica ironica a un certo modo di sentirsi non uomo, ma macho, con tutte le donne ai loro piedi”. La canzone segna così una nuova carriera per Vladimir che il prossimo 1 marzo pubblicherà il primo album di inediti dal titolo “Vladyland”. Un progetto inedito su cui all’inizio la stessa Luxuria ha avuto qualche dubbio: “quando mi è stato proposto di collaborare al progetto di Vladyland ero titubante, un po’ della serie: “Ho fatto di tutto nella vita e, ora, devo pure cantare”. Alla fine Luxuria ha accettato questa nuova sfida dicendo: “dopo il Parlamento e la tv divento cantante”.

Vladimir Luxuria: “So che ci saranno delle polemiche”

