Lady Gaga, Oscar 2019/ Sarà la migliore attrice con A Star is born?

Chi l’avrebbe mai detto che Lady Gaga potesse diventare protagonista nella notte degli Oscar 2019. Da cantante ad attrice per diventare la migliore con A Star is born. Lotterà nella categoria come miglior attrice protagonista insieme a Yalitza Aparicio, Glenn Close, Olivia Colman e Melissa McCarthy. Non era la prima volta che recitava, ma la prima volta che è diventata una vera attrice. Nel film di Bradley Cooper al suo fianco interpreta il ruolo di Ally Campana incredibile talento che viene valorizzato da un artista allo sbando ma con un grande cuore. Riuscirà a far emozionare tutti e a rappresentare quel sogno americano che ancora qualcuno coltiva con speranza. Perfetta nell’esibizioni canore, e su questo non c’era dubbio, ha stupito invece per la personalità dimostrata anche lontano dal microfono in diverse scene che toccano addirittura l’anima. Vedremo se avrà la soddisfazione di portarsi a casa la statuetta a coronamento di una carriera strepitosa che speriamo sia ancora lunga anche al cinema.

Lady Gaga, Oscar 2019: Un passato e un futuro nella musica

Lady Gaga si presenta agli Oscar 2019 per provare a vincere il premio come migliore attrice protagonista per il film “A Star is born“. Questo arriva a margine di una carriera straordinaria nel mondo della musica. Nata a New York il 28 marzo del 1986 come Stefani Joanne Angelina Germanotta ha deciso di prendere subito il nome di Lady Gaga ispirato alla canzone dei Queen Radio Ga Ga. Nel 2008 ottiene il successo come artista quando esce il suo primo album The Fame. Da quel momento è una vera e propria escalation con altri quattro dischi vendutissimi in tutto il mondo, l’ultimo Joanne nel 2016. Dopo aver recitato in qualche ruolo minore in televisione, dove riesce a sfondare grazie anche a documentari sulla sua carriera. Nel 2012 iniziano i cammei sul grande schermo da Men in black 3 a Katy Perry: Part of me. Il debutto da attrice arriva nel 2013 in Machete Kills di Robert Rodriguez per poi recitare anche in Sin City: Una donna per cui uccidere e Gaga: Five Foot Two.

La storia d’amore con Bradley Cooper

I giorni precedenti alla premiazione degli Oscar 2019 hanno scatenato un gossip attorno alla figura di Lady Gaga. L’artista si presenta come nominata tra le migliori attrici protagoniste con A Star is Born, prima regia di Bradley Cooper. Proprio con quest’ultimo pare sia scoppiato l’amore e anche se non ci sono notizie ufficiali la fine della storia d’amore con Christian Carino sembra essere un ulteriore indizio. La cantante/attrice doveva sposarsi con quest’ultimo a Venezia, invece la loro storia è terminata, stavano insieme dal 2017. Pare che molto sia dipeso, almeno a sentire i gossip di questa settimana, da una simpatia reciproca scoppiata sul set di A Star is Born. Lady Gaga e Bradley Cooper hanno lavorato per settimane l’uno al fianco dell’altro, dimostrando poi nel risultato finale un affiatamento che già per qualcuno era sembrato sospetto all’uscita della pellicola nelle sale. E se stasera arrivasse l’annuncio in diretta dopo aver vinto l’Oscar? Sarebbe la pagina più bella per i quotidiani che si occupano di gossip anche se questa ipotesi rimane difficile.



