Rami Malek Oscar 2019/ Come Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody sarà miglior attore?

Rami Said Malek, attore statunitense nato a Los Angeles nel 1981, ma di chiare origini egiziane, è uno dei candidati all’Oscar per la categoria miglior attore protagonista. La nomination a questo prestigioso premio gli è valsa proprio grazie all’eccezionale interpretazione dimostrata nella difficile impresa di portare in scena (nel film Bohemian Rhapsody) la vita di uno dei mostri sacri del panorama rock mondiale, Freddie Mercury, frontman dei Queen, leggendaria band degli anni ’80. L’attore giunge quindi al successo del grande pubblico e alla consacrazione da parte della critica, nonostante in passato si fosse già distinto in altri importanti ruoli. Malek, infatti, ha interpretato Elliot Alderson nella serie televisiva di successo Mr. Robot, oltre a essere stato il faraone Ahkmenrah nella commedia Una notte al museo e nei suoi successivi seguiti, Una notte al museo 2 – La fuga e Notte al museo, il segreto del Faraone. Un’altra importante menzione merita la sua apparizione nell’ultimo episodio della saga di Twilight, nel ruolo di Benjamin.

RAMI MALEK E IL SUCCESSO DI BOHEMIAN RHAPSODY

Bohemian Rhapsody, film uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, ripercorre i primi quindici anni dei Queen, gruppo musicale britannico. Magistralmente diretto da Bryan Singer è incentrato soprattutto sulla figura istrionica di Freddie Mercury, nel tentativo (ben riuscito) di tracciare un quadro generale sia della sua potenza espressiva, artistica e musicale, sia di tutti quei chiaro scuri che hanno accompagnato la sua vita privata fino alla fine, contrassegnata dagli eccessi, dall’omosessualità e dalla malattia. I contributi musicali sono massicci, ottenendo così un enorme coinvolgimento con il pubblico in sala che, spesso, sembra trovarsi più proiettato in un concerto live che non comodamente seduto su una poltrona. Nonostante la grande difficoltà tutti gli attori interpretano fedelmente i personaggi, e il risultato finale è quello di un film piacevole e certamente molto credibile. Rami Said Malek, nel corso della sua seppur breve carriera ha già collezionato numerosi e importanti premi e riconoscimenti. Nel 2016 proprio grazie alla già citata serie televisiva di successo Mr. Robot, dove interpreta Elliot Alderson, un giovane tecnico informatico, depresso e sociofobico che fa uso di morfina, vince come miglior attore protagonista per una serie drammatica sia un Premio Emmy che un Critics’ Choice TV Award e riceve le candidature sempre nella categoria miglior attore in una serie televisiva drammatica per il Golden Globe, il Satellite Award e lo Screen Actors Guild Award.

I PREMI GIÀ VINTI

Nel 2019, grazie all’interpretazione nel film Bohemian Rhapsody, Rami Malek ha già vinto il premio BAFTA come miglior attore protagonista, un Golden Globe come miglior attore in un film drammatico, il Satellite Award come miglior attore in un film commedia o musicale e un Screen Actors Guild Award come miglior attore cinematografico, oltre alla candidatura per l’Oscar come miglior attore protagonista. L’attore, durante un’intervista televisiva, ha dichiarato che per lui interpretare la parte di Freddie Mercury è stato certamente un onore ma anche una grandissima responsabilità, perché rappresentare un artista di questo calibro, considerando soprattutto le aspettative da parte dei milioni di fan, può essere un’arma a doppio taglio. Ha spiegato, inoltre, che il suo obiettivo principale era quello di cercare di rappresentare al meglio delle sue capacità un personaggio così sfaccettato e interessante, attraverso un’interpretazione istintiva, onesta e sincera; una scelta molto utile, sempre secondo l’attore, nel tentativo di riportare alla luce un personaggio certamente amatissimo ma anche in contrasto con un mondo che non lo ha mai accettato fino in fondo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA