Nilufar Addati non sarà alla scelta di Luigi/ Uomini e Donne: colpa di Giordano?

Nilufar Addati dopo essersi lasciata con Giordano Mazzocchi, ha rilasciato poche dichiarazioni. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne però, poche ore fa, ha voluto rispondere alle domande degli estimatori tramite il famoso giochino di Instagram. Proprio a tal proposito, ha avuto modo di parlare del suo ex fidanzato, confidando che tra di loro, non ci sia alcun ritorno di fiamma tanto sperato invece dagli estimatori. Nilufar ha detto la sua anche sulla probabile scelta di Luigi Mastroianni. Naturalmente, Nilufar e Luigi, anche per merito dell’amicizia che è nata con Giordano, hanno sviluppato di conseguenza, un grande rapporto di affetto e stima. Proprio l’influencer, ha specificato questo dettaglio: “Io e Lu abbiamo un bel rapporto, gli voglio un sacco di bene e spero che vada tutto per il meglio, lo spero con tutta me stessa. Per ovvi motivi però non sarò presente alla scelta”, ha concluso. Come ben sapete, nel castello sono presenti solo le coppie di Uomini e Donne e quindi Nilufar, essendosi lasciata con Giordano, non potrà presenziare.

Nilufar assente alla scelta di Luigi Mastroianni

Nonostante Nilufar Addati non sarà presente alla scelta di Luigi Mastroianni, ci potrebbe invece essere Giordano Mazzocchi. Ed infatti, l’ex corteggiatore potrebbe scendere dal pullman di amici e parenti, invece di arrivare in coppia con qualcuno (essendo in questo momento, anche single). Nilufar però, avrebbe potuto fare la stessa cosa ma sicuramente, anche per non “scontrarsi” con il suo ex, ha preferito fare un passo indietro. “È piuttosto ovvio che non ci sarei andata in ogni caso”, ha ribadito l’ex tronista. Poi ha confidato che le sarebbe piaciuto prendere parte agli speciali in prime time: “È sempre bello vedere la felicità degli altri, soprattutto quando vivono un momento che hai vissuto anche tu”, ha commentato. Nonostante il mancato invito, con la redazione ci sono ottimi rapporti di stima ed amicizia reciproca: “Li sento abbastanza spesso, sarò sempre tanto legata a loro”. Tra le domande dei fan, anche una sul suo tatuaggio con la piccola “G” di Giordano sul braccio: “Il tatuaggio l’ho fatto per motivi che non sono chissà quanto legati alla relazione. È un ‘segno’ che ti ricorda qualcosa e naturalmente anche qualcuno, ti ricorda una persona che ha fatto una cosa, non un ex fidanzato. È il motivo per cui ho fatto il tatuaggio che non mi porta a pensare di cancellarlo o coprirlo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA