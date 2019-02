BEATRICE VALLI/ “Mio figlio Alessandro non vuole più foto sui social”

Da ex corteggiatrice di Uomini e Donne ad influencer il passo è breve. Lo sa bene Beatrice Valli, che dopo aver conquistato il cuore dell’ex tronista Marco Fantini, ha preso letteralmente il volo su Instagram dove è seguita da più di 2 milioni di follower. La 24enne di Reggio Emilia oggi si divide tra il ruolo di mamma di due splendidi bambini e il mestiere di influencer. Ecco cosa ha raccontato in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere dove ha parlato dei figli: “Ho due bambini: il primo, Alessandro, ha quasi sette anni e Bianca un anno e mezzo. Sono diventata mamma molto giovane, avevo 17 anni. Un’esperienza valida perché mi ha portato davvero tanto diventare madre presto. Anzi, lo consiglio”.

Beatrice Valli: “sono un ragazza che trasmette messaggi positivi”

Parallelamente al ruolo di mamma, Beatrice Valli è anche un’influencer da 2 milioni di follower. Numeri importanti che le permettono di lavorare tantissime come ha raccontato a Corriere: “lavoro molto sui social: Marco lavora con me e quindi ci troviamo anche sui vari set e nelle location (anche se ogni tanto, lavorando insieme, ci scanniamo!)”. Anche se per Beatrice non appena si spengono le luci dei set, il primo pensiero è quello di scappare a casa dai suoi figli: “appena possiamo torniamo subito a casa da Alessandro e Bianca. Anche un minuto con loro è prezioso. La famiglia è la cosa più importante”. La ex tronista non nasconde di essere una grande appassionata di moda e di seguire molto le tendenze, anche se allo stesso tempo dice: “Al di là della moda, credo di essere una ragazza che sui social trasmette messaggi positivi, semplici sopratutto dato che sono seguita da follower con un’età media dai 25 ai 35 anni ma anche da ragazzi più giovani”.

Beatrice Valli: i figli sui social

Beatrice Valli non nasconde di essere molto gelosa di Marco Fantini, il ragazzo che ha conquistato durante la sua esperienza nel dating show “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. “Sono abbastanza gelosa di Marco, lui un po’ meno..ma io sono troppo brava” dice scherzando. Poi la ragazza racconta della sua prima sfilata per Dolce&Gabbana durante la Fashion Week a Milano: “e è stata la mia prima sfilata. Una grande emozione”. La Valli ha poi raccontato anche i progetti per il futuro: “Vorrei crescere all’estero: quest’anno andiamo al Festival Coachella e abbiamo dei bei progetti negli Stati Uniti. Ci siamo allontanati dal mondo della televisione (anche se ringraziamo quello che ci ha fatto nascere) per spostarci più nella moda. Vorrei mettere in piedi qualcosa di mio, magari anche con i bambini”. Parlando proprio dei figli l’influencer ha raccontato di aver postato la prima foto di Bianca dopo il raggiungimento del primo anno di età, mentre Alessandro ha richiesto di non essere più fotografato: “verso i quattro anni ha deciso di non farsi più fare foto, quindi non l’abbiamo più messo sui social, lo rispettiamo. Sa quello che vuole”.