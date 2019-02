C’è Benigni/ Omaggio a Roberto Benigni a 20 anni dal Premio Oscar

Dopo Adriano Celentano e Beppe Grillo, Raidue rende omaggio a Roberto Benigni. Nonostante il flop degli ascolti dello speciale dedicato a Grillo che ha ottenuto solo il 4.3% di share, Carlo Freccero continua a portare avanti la scelta di omaggiare i grandi del mondo dello spettacolo italiano. Oggi, lunedì 4 febbraio, alle 21.15, il protagonista del nuovo appuntamento è Roberto Benigni. L’omaggio arriva a vent’anni dalla conquista del premio Oscar per La vita è bella mentre si appresta a girare Pinocchio, nel ruolo di Geppetto con la regia di Matteo Garrone. L’omaggio s’intitola C’è Benigni e ripercorre tutti i momenti più importanti della straordinaria carriera del regista e attore toscano.

OMAGGIO A BENIGNI

Appuntamento imperdibile quello di questa sera su Raidue con l’omaggio a Roberto Benigni, uno dei mostri sacri del cinema italiano. Il pubblico avrà l’occasione di fare un vero e proprio viaggio tra cinema, spettacoli e interviste ripercorrendo quasi 50 anni di carriera. Sono tanti i lavori fatti da Roberto Benigni così come i Benigni visti nel corso degli anni. C’è quello più divertente e ironico, ma c’è anche il Benigni innamorato di Dante a tal punto da essere riuscito a raccontarlo con semplicità sia nella sua Firenze che in televisione facendo innamorare del Sommo Poeta tutti gli italiani. C’è anche il Benigni capace di commuovere raccontando, semplicemente, l’inno di Mameli con cui è in grado di ripercorrere quella che è stata la storia italiana. Non manca, poi, il regista che è in grado di leggere gli articoli della Costituzione come se fosse una semplice storia.

ROBERTO BENIGNI TORNA IN TV?

Dai primi film al Premio Oscar, dall’amore per Dante fino a I Dieci comandamenti: “C’è Benigni”, attraverso documenti inediti, percorrerà la straordinaria carriera del regista che manca dalla televisione, con un programma originale, dal 2016 quando, in occasione della Festa della Repubblica, portò in scena la Costituzione con “La più bella del mondo”. Come svela TvBlog, Benigni potrebbe tornare in tv tra qualche mese con un nuovo progetto dedicato all’amore di cui si parla da qualche tempo. Ad oggi, non c’è nulla di certo, ma il ritorno sul piccolo schermo dell’attore e regista toscano è atteso dagli addetti ai lavori e dal pubblico.

GLI ALTRI OMAGGI

Dopo Adriano Celentano, Beppe Grippo e Roberto Benigni, Raidue e Carlo Freccero, Raidue trasmetterà altri omaggi ovvero a Gianfranco Funari ed Enzo Tortora. Per il momento, invece, salta lo speciale dedicato a Virginia Raffaele, prima donna del Festival di Sanremo 2019. L’omaggio alla regina delle imitazioni sarebbe dovuto andare in onda l’11 febbraio, ma il direttore di Raidue ha fatto sapere che non sarà così. “Volevo mandare in onda dopo Sanremo, l’11 febbraio, ma me lo impediscono per non andare contro i nuovi episodi di Montalbano“, ha detto Freccero come riporta Davide Maggio.



