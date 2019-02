Fedez, il messaggio commuove/ “Sono una testa di cazz*!”, Chiara Ferragni: “Troppo fiera di te!” (FOTO)

Fedez nonostante le critiche dei colleghi, viaggia con il vento in poppa. Paranoia Airlines, il nuovo album di inediti, gli sta già regalando una soddisfazione dietro l’altra. Il rapper milanese in questo periodo, può stare poco tempo in casa con Chiara Ferragni e Leone e così, dopo essere riuscito a tornare per un paio di giorni mettendo in pausa la promozione, ha voluto immediatamente raccontare ai follower quali siano realmente le cose importanti della sua vita. Nonostante ogni tanto Federico sia una “testa calda”, sa perfettamente di poter contare su due angeli custodi che ha costantemente al suo fianco. Per questo, ha voluto condividere un lungo messaggio, proprio attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. “Tornare a casa dopo una settimana e scoprire che Paranoia Airlines è disco di platino in 7 giorni! Ecco, devo ringraziare soprattutto i miei due angeli custodi che in questo anno mi hanno aiutato a superare un momento molto difficile della mia vita”, ha confidato l’artista rap. “Una di quelle storie che non riesci a cancellare in 24 ore e che ti porti dietro per sempre – aggiunge – Potrei dire di non aver avuto una vita facile e che gli strascichi si fanno sentire anche oggi, sono una testa calda (a volte anche testa di cazz*), impulsivo ed insicuro”.

Fedez, il messaggio per Chiara Ferragni e Leone commuove il web

Successivamente Fedez, con il suo messaggio su Instagram, ha proseguito aprendo il cuore agli estimatori. “Ho dovuto lottare tanto per raggiungere degli obbiettivi che pensavo portassero alla felicità. Così non era”, ha aggiunto. “Oggi la vera felicità non è questo disco di platino, ma avere una famiglia con cui condividere tutto questo. Sembra una cavolata, lo so, eppure non è così. Grazie a voi che ci siete sempre stati, senza i quali tutto questo non sarebbe mai arrivato. Parlo della vera felicità”, ha concluso il rapper. Parole che sono arrivate anche dritte al cuore di Chiara Ferragni, che ha commentato il marito scrivendo “Troppo fiera di te!”. Sostegno anche da Valentina, sorella minore di Chiara. Perfino Valeria Marini si è aggiunta tra i commenti: “La famiglia è la cosa più preziosa che ci viene donata”, ha scritto. Pure l’attore Luca Paduano si è sentito perfettamente affine con il messaggio di Federico Lucia, tanto da scrivere: “La famiglia è l’unica certezza che abbiamo in questo mondo”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA