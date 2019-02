Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2019: quali sono i segni al top?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 4 FEBBRAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, lunedì 4 febbraio 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele dove ha tenuto il suo solito spazio “Latte e Stelle”. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno nel dettaglio. La Vergine ha una settimana interessante e di recupero. C’è anche chi in questo momento ha dovuto curare il proprio fisico ma da qui a giovedì c’è proprio un buon recupero. Ora però è il momento di superare alcune cose lasciate in sospeso con forza e grande volontà di arrivare al risultato. Vedremo cosa accadrà. La Bilancia è in una condizione di grande impegno con Saturno dissonante. Spesso si fanno le cose in modo appesantito, anche in questa fase se forse c’è una grande responsabilità ora sentite una doppia fatica. Si vive l’ansia di non poter fare quello che gli altri si aspettano. Sul lavoro ci sono incertezze. Clicca qui per la classifica della settimana

CAPRICORNO AFFATICATO, SEGNI FLOP

Ora è il momento di soffermarci sui segni che si possono considerare flop sempre leggendo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi 4 febbraio 2019. Il Capricorno è affaticato in questi giorni, non riesce a gestire le emozioni e Saturno nel segno è un’arma a doppio taglio. Da un lato abbiamo infatti la possibilità di regalare grande stabilità, mentre dall’altra è un peso difficile da digerire. Le spalle però sono molto larghe e possono riuscire a sopportare il peso fino a un certo punto. L’Ariete si trova ad accettare i fatti per quello che sono. È un segno che rifiuta chi gira intorno ai fatti senza riuscire a dare delle risposte certe. Questo è un momento in cui si vive un po’ sulle montagne russe con alti e bassi non facilissimi da gestire. Forse è il caso di muoversi per dare una svolta a sé stessi e a quello che sta accadendo. Attenzione a fidarsi troppo di chi non lo merita.

TORO BUONE EMOZIONI, SEGNI AL TOP

Voltiamo radicalmente pagina e soffermiamoci sui segni al top che riguardano l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2019. Il segno dei Pesci è uno dei più forti in questo momento, ma deve avere sempre e comunque l’appoggio da parte delle persone a cui tiene di più. Per l’Acquario questi sono giorni interessanti che possono regalare ottime sorprese. Forse ci vorrebbero delle garanzie in più, ma comunque questo è un periodo dal punto di vista delle emozioni. Anche per il Toro si vivono buone emozioni. Sono davvero in ottimo aspetto i pianeti che si allineano con il segno, dove colpisce il transito soprattutto di Urano. I Gemelli stanno vivendo dei momento interessanti di crescita. Il segno ha stelle migliori che possono creare ottime risposte nell’arco di questa settimana. Molto dipende da Giove che comunque è opposto e può creare qualche grattacapo dal punto di vista fisico. Nonostante questo c’è la forza per sorridere e raggiungere ottime risposte.



