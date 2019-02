Andrea Bocelli e il figlio Matteo/ Ospiti al Festival di Sanremo 2019: “Torno dove tutto è cominciato”

Andrea e Matteo Bocelli saranno i super ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo 2019. L’annuncio è stato dato da Claudio Baglioni, che, in occasione della conferenza stampa dello scorso gennaio, ha confermato la presenza dell’amato tenore italiano e di suo figlio per la serata d’apertura della kermesse. Bocelli senior torna al Festival della Canzone italiana esattamente a 25 anni dalla sua prima vittoria nella categoria “Nuove Proposte”: correva l’anno 1994 quando il cantante, ancora giovanissimo, ha conquistato il primo posto tra gli esordienti con il brano, scritto da Zucchero e Gloria Nuti, “Il mare calmo della sera”. Proprio per celebrare questo traguardo, il tenore tornerà sul palco dell’Ariston per esibirsi assieme al direttore artistico sulle note della celebre canzone e con l’occasione – ha confermato Claudio Baglioni nella conferenza per la presentazione del Festival -“darà il figlio il testimone per continuare la sua carriera”.

Andrea Bocelli: “Torno con una emozione diversa”

“Torno a casa, torno qui, dove tutto è cominciato”: Andrea Bocelli ha annunciato la sua presenza al Festival di Sanremo 2019 pubblicando un breve post sul suo profilo social ufficiale. “Martedì, dopo 25 anni, torno al @SanremoRai con una emozione diversa, eppure ugualmente intensa: torno colmo di riconoscenza, per la vita e per il pubblico che tanto amore mi ha dato”, si legge su Twitter. Il celebre tenore italiano ha scelto infatti di festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera e di successi in tutto il mondo lì dove tutto ha avuto inizio, il palco dell’Ariston, ma questa volta in compagnia del figlio Matteo, che ha ereditato il talento di suo padre. 21 anni, una voce già amatissima in tutto il mondo, Matteo è nato nel 1997 dal legame del tenore con Enrica Cenzatti. Primogenito della coppia, ha un fratello minore di nome Amos e ha frequentato con successo il conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Di recente ha collaborato con suo padre alla realizzazione di Sì, l’album che negli ultimi mesi ha scalato le classifiche mondiali.

L’esibizione in Arabia Saudita

La sua carriera ha avuto inizio sul palco del Festival di Sanremo, ma ben presto il suo successo è diventato planetario: Andrea Bocelli, infatti, è uno degli artisti italiani più amati nel mondo e oggi continua a portare la sua musica in lungo e in largo per il pianeta. In particolare, nei giorni scorsi il tenore si è esibito in Arabia Saudita, dove ha portato con successo alcuni dei brani più amati del suo repertorio. “Questa è la prima volta che mi esibisco in Arabia Saudita – ha rivelato l’artista sul palco tra un’esibizione e l’altra – e sono molto soddisfatto della grande accoglienza e ospitalità che ho ricevuto dagli organizzatori e dal meraviglioso pubblico”. La sua performance, c me prevedibile, è stata acclamata dai presenti, ma il momento clou del concerto è arrivato quando – si legge su Step Feed – Bocelli ha indossato lo shemagh, il copricapo tradizionale della cultura araba e mediorientale. A questo link il video della sua esibizione.





