BELEN RODRIGUEZ/ Foto, il lato B più ammirato è il suo: la showgirl fa impazzire tutti

Passano gli anni, ma per la bellezza di Belen Rodriguez è come se il tempo si fosse fermato. La showgirl argentina che, sui social dove è una vera regina con più di 8 milioni di followers solo su Instagram, è solita condividere foto anche della sua giovinezza. Tra le immagini di ieri e di oggi, anche se c’è qualche piccola differenza rappresentata da una maggiore maturità che Belen ha acquisito con gli anni, c’è una cosa che non cambia mai: il lato B assolutamente perfetto della showgiril. Dopo aver fatto sognare il pubblico di Raidue durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Belen continua a fare lo stesso sui social. Su Instagram, infatti, ha postato una foto delle vacanze di Capodanno trascorse in Argentina in cui mette in mostra il fondoschiena. Inutile sottolineare a marea di like e commenti degli utenti che, ancora una volta, hanno applaudito l’indiscutibile bellezza della showgirl.

BELEN RODRIGUEZ DICE BASTA AL GOSSIP?

Per anni, il nome di Belen Rodriguez è stato quello più gettonato sulle riviste di gossip. Dalla storia con Fabio Borriello fino a quella con Stefano De Martino passando per Fabrizio Corona, tutte le relazioni di Belen sono state le protagoniste, per anni, dei rotocalchi di cronaca rosa. Già con Andrea Iannone, però, c’era stato un ridimensionamento. Belen, infatti, scottata dalla fine del matrimonio, ha vissuto la sua storia con il pilota in modo più riservato. Da quando è tornata single, tuttavia, ha deciso di dire addio al gossip. Nonostante i paparazzi stiano tentando in tutti i modi di scoprire se nella sua vita ci sia un nuovo amore, Belen continua a non alimentare i pettegolezzi trascorrendo le sue giornate con il figlio Santiago, la famiglia e gli amici di sempre. La Rodriguez del 2019, dunque, sarà completamente diversa rispetto a quella del passato?

Visualizza questo post su Instagram 70’ @holaarg #tks #paparazzi Pic by Tadeo jones Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Feb 3, 2019 at 2:00 PST





