Paolo Fox, oroscopo di oggi 5 febbraio 2019: previsioni segno per segno

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 5 FEBBRAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, martedì 5 febbraio 2019, ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. La Bilancia troppe tensioni in amore, con la primavera molti si toglieranno un paio di scarpe strette in termini figurati ma soprattutto si riuscirà finalmente a vivere con più libertà. E’ il caso di trovare la forza per dimenticare le pressioni esterne e cercare di prendere un po’ di tempo per sé stessi. Staremo a vedere se poi questo momento passera. Lo Scorpione fino al 10 marzo rapporti particolari, voci di corridoio dicono che qualcosa che è andata avanti per anni potrà cambiare ora e potrà esserci un trasferimento. Ma attenti perché potrebbe non dare soddisfazione. Si è ora vittime di stelle che da una parte incitano all’azione e dall’altra, invece, alla calma. Forse è il caso di prendersi un po’ di tempo per ragionare, evitando di affaticare fisico e mente. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

ARIETE SOTTO PRESSIONE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Andiamo ora a vedere l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 5 febbraio 2019, più nel particolare. Soffermiamoci su quei segni che si possono considerare né carne né pesce. L’Ariete si sente decisamente sotto pressione, le stelle causano una certa irruenza e anche un bel po’ di nervosismo. Non ci si sente equilibrati con Saturno decisamente dissonante. Giove però invita di andare avanti e senza voltarsi indietro ad aspettare che qualcosa possa capitare così all’improvviso e senza preavviso. Il Toro deve ritrovare serenità, cercando di raggiungere dei risultati importanti. Al momento non si sente pronto a lasciare la famiglia anche se c’è grande voglia di viaggiare. Domani e dopodomani saranno le giornate migliori della settimana. Ora però rispetto a gennaio ci sarà la forza per avere una marcia in più. I risultati sono lontani e serve forza e determinazione, però c’è da dire che la fretta non aiuta e serve anche calma e grande attenzione nella gestione delle emozioni.

CAPRICORNO SITUAZIONI INTERESSANTI, TOP E FLOP

Voltiamo radicalmente pagina e ora soffermandoci sempre sull’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele andiamo a vedere i segni top e flop della giornata di oggi, 5 febbraio 2019. I Gemelli sono in difficoltà, non riescono a gestire le proprie emozioni e potrebbero perdere anche una persona molto importante pronta ad allontanarsi. Attenzione anche per il Cancro che in questo momento deve evitare di litigare con le altre persone, perché presto si potrebbe avere bisogno di qualcuno per superare degli ostacoli. Il Sagittario ha iniziato la settimana in difficoltà, ma ora è in netta crescita e se oggi le cose miglioreranno deve stare attento perché già domani potrebbe essere tutto ancora complicato. Il Capricorno si trova a vivere alcune situazioni interessanti. Sono in rubrica dei progetti importanti per raggiungere cose interessanti, attenzione a sottovalutare i particolari che rimangono fondamentali e decisivi.



