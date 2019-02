Chi è il fidanzato di Virginia Raffaele?/ Dopo Ubaldo Pantani: cuore occupato solo dal lavoro (Sanremo 2019)

Virginia Raffaele è fidanzata? La bella conduttrice di Sanremo 2019, è salita sul palcoscenico del Teatro Ariston, con il cuore totalmente libero. La mattatrice della 69esima edizione del Festival, continua ad avere al centro dei suoi pensieri, solamente il suo lavoro. La bella imitatrice, che non è mai stata sposata e non ha mai avuto neanche dei figli ed è attualmente single. Recentemente intervistata da Vanity Fair ha confidato: “Ci sono momenti in cui apprezzo la solitudine, altri in cui vorrei altro. Non tanto la compagnia, quanto un’attenzione al mio cuore”. La 38enne con il cuore occupato solo dalla sua carriera, ha avuto in passato una lunga relazione d’amore con un collega. Lui è Ubaldo Pantani e sono stati insieme per un paio di anni. Durante la loro relazione, i due hanno avuto modo anche di lavorare insieme in programmi come “Quelli che il calcio” e “Mai dire Gol”.

Virginia Raffaele single, ecco chi è il suo ex fidanzato

Dopo quasi due anni di relazione, Virginia Raffaele e Ubaldo Pantani si sono lasciati ma le motivazioni, attualmente, restano sconosciute. Classe 1971, Pantani è un imitatore e comico italiano. Per molto tempo è stato il volto di punta dei programmi televisivi “Mai dire gol” e “Quelli che il calcio”. Ha ottenuto una laurea in Scienze Politiche, ma la sua passione per il mondo del teatro lo ha portato immediatamente ad incominciare una carriera nel mondo del cinema e dello spettacolo. Tra le prime apparizioni in TV, ricordiamo “Macao” nel 1997. Imitatore molto dotato e divertente, tra le imitazioni più brillanti ci sentiamo di ricordare: Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Massimo Giletti e l’ex calciatore Stefano Bettarini. Il comico ed ex fidanzato di Virginia Raffaele, vanta anche alcune apparizioni al cinema, tra cui: “Manuale d’amore 3”, “L’ultima ruota del casso” , “La scuola più bella del mondo” e “Poveri ma ricchi”.

