Virginia Raffaele/ Video: tuffo nei musical con Favino, ma il web chiede le imitazioni! (Sanremo 2019)

Il volto femminile del Festival di Sanremo 2019 è Virginia Raffaele, con la comica che veste i panni della conduttrice per la prima volta sul palco dell’Ariston. Nonostante la gaffe sui Casamonica, l’esordio è stato decisamente positivo per l’imitatrice, che ha sfoggiato diversi outfit nel corso della serata e che ha convinto tutti per la sua sana ironia. Tra i momenti più amati dai telespettatori c’è senza dubbio il tuffo nei musical fatto con Pierfrancesco Favino: l’attore, lo scorso anno al fianco di Claudio Baglioni alla conduzione del Festival, e la Raffaele hanno duettato sulle note dei Queen, di Mary Poppins e, grazie alla presenza di un coro di “suore”, di Sister Act. La comica ha spiegato in conferenza stampa quest’oggi: «Preparo molto i miei personaggi, in questa situazione ho avuto cure e attenzioni in più, perché il Festival di Sanremo è qualcosa di diverso da tutto».

I TELESPETTATORI CHIEDONO LE IMITAZIONI

Virginia Raffaele ha dato vita a numerosi sketch comici insieme a Claudio Bisio, l’altro co-pilota del Festival di Sanremo, e non ha risparmiato frecciatine ironiche al direttore artistico Claudio Baglioni. Una conduzione che ha soddisfatto la gran parte dei telespettatori, che ne hanno elogiato la genuina ironia e la bella presenza, ma c’è anche chi storce il naso per le mancate imitazioni, cavallo di battaglia dell’artista di Roma. Diversi i post sui social network sul tema: «Si ok, tutto molto bello, ora peró dateci la vera Virginia Raffaele», «Siamo sicuri che sia una buona scelta puntare su Virginia Raffaele come conduttrice pura? È presto per tracciare bilanci ma così, a naso, c’è da sperare che le parrucche di Vanoni e Belén siano già in camerino», «Ma quando esce Virginia Raffaele che imita Belen o Donatella Versace? Slegatele le ali!!».

L’ALCHIMIA CON CLAUDIO BISIO

Al centro dei dibattiti social per gli outfit e per il look sfoggiati, con un abito che sembrerebbe essere lo stesso investito recentemente dalla nota attrice Nicole Kidman, Virginia Raffaele e Claudio Bisio sono stati i grandi protagonisti della conferenza stampa odierna. Nonostante i numerosi complimenti, c’è anche chi ha sostenuto di aver visto l’imitatrice un po’ troppo imbalsamata. E non è tardata ad arrivare la replica della direttrice di Rai 1 Teresa De Santis: «L’avete vista imbalsamata? Posso assicurarvi che ieri sera era molto nervosa e ha fatto il meglio. Ogni Festival è migliorabile, ma difendo il lavoro che è stato fatto finora». Lei e Claudio Bisio non hanno mai lavorato insieme e la prima serata è servita anche per farli conoscere meglio: già da questa sera, soprattutto con la possibile attenuazione dei ‘vincoli autoriali’, la sintonia tra i due potrebbe migliorare a dismisura.





