Donatella Rettore in ospedale: gamba ingessata/ Foto, cosa è successo al coach di Ora o mai più? “No comment”

Brutto infortunio per Donatella Rettore, finita in ospedale per un problema ad una gamba. Nelle ultime ore tenevano banco le nuove tensioni a “Ora o mai più”, tanto che si parlava di un possibile addio della cantautrice. Quest’ipotesi potrebbe prendere quota ora visto che è finita in ospedale. Niente di grave per Donatella Rettore, è bene precisarlo, però sui social ha mostrato di avere la gamba sinistra ingessata: si tratta di una frattura? Cosa è successo all’artista? Non è ancora chiaro, anche perché la diretta interessata non ha spiegato. Su Instagram ha scritto «No comment» accanto alla foto della gamba avvolta nella “fasciatura”. Subito i fan l’hanno subissata di domande, quindi Donatella Rettore ha risposto con un’altra foto. Nella seconda si mostra di spalle, sulla sedia a rotelle, con un sorriso abbozzato, a testimonianza del fatto che sia un infortunio superabile con un po’ di riposo. E infatti i fan l’hanno poi travolta con messaggi di pronta guarigione sui social. Resta però il mistero su cosa le sia accaduto nelle ultime ore…

DONATELLA RETTORE IN OSPEDALE E LE VOCI SULL’ADDIO A ORA O MAI PIÙ

Nelle ultime ore Donatella Rettore aveva lanciato una bomba su Facebook, rivelando che avrebbe potuto dire addio al “Ora o mai più”, il programma condotto da Amadeus in prima serata su Raiuno. «Non ci potrebbe essere un prossimo sabato a Rai 1. Anche la bontà, la compassione e la pazienza hanno un limite», aveva scritto la cantautrice sul noto social network. Un vero e proprio sfogo. «Ho incassato offese, volgarità e ingiustizie, basta. Vedremo, abbiamo qualche giorno per decidere». Poi è arrivata la notizia dell’infortunio della coach di Donatella Milani. «Spero rimanga, Donatella è una forza della natura. Io Donatella la conosco da un po’, è una che incassa ma poi a sua volta restituisce…», ha dichiarato Amadeus ai microfoni dell’AdnKronos. Il conduttore ha spiegato che ci sarà una riunione con il gruppo nella quale cercherà di capire il motivo di questo desiderio di andarsene, ma questo problema alla gamba di Donatella Rettore potrebbe stravolgere i piani.

Visualizza questo post su Instagram NO COMMENT 😡 #RETTORE Un post condiviso da RETTORE Official (@donatellarettore) in data: Feb 6, 2019 at 9:24 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA