Alessandra Amoroso/ La dedica sui social ai fan: “Abbiamo realizzato un sogno” (Sanremo 2019)

Alessandra Amoroso sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2019 in occasione della terza serata, in onda questa sera su Rai 1. A confermare la notizia una nota rilasciata dall’ufficio stampa Rai, che qualche settimana fa ha annunciato presenza l’ex vincitrice di Amici tra gli ospiti della kermesse condotta da Claudio Baglioni. Grata per questa opportunità, la cantante ha di recente pubblicato un lungo messaggio sui social: “Nessuno ci avrebbe creduto, eppure saremo lì, anzi SanRemo lì, come ho sempre sognato“, si legge nella didascalia di uno scatto che la ritrae stretta nell’abbraccio di sua madre, “con voi e con la prima donna che mi ha dato la mano e mi ha accompagnata in questo lungo viaggio, sostenendomi sempre, assecondando la mia passione, dandomi sempre forza e coraggio – continua l’artista – una spalla su cui appoggiarmi per piangere, per esultare, per uno sfogo o più semplicemente per una chiacchierata“.

“Andiamo a cantare la nostra vita”

Ma, superata l’emozione per la sua presenza tra gli ospiti della kermesse, Alessandra Amoroso ha già dato il via ai preparativi per la sua esibizione. La sua idea è infatti quella di far risplendere la sua amata terra, la Puglia, sul palco del Festival di Sanremo 2019 e il tutto attraverso la sua musica. “Andiamo a cantare la nostra vita, la nostra terra, il nostro amore per l’amore“, si legge nel lungo post con il quale l’ex allieva di Amici ha annunciato alla sua Big Family la sua presenza come ospite della gara musicale più attesa della tv. Nelle sue parole anche la realizzazione di un proposito a lungo coltivato, “abbiamo realizzato il nostro sogno“, senza dimenticare un caloroso ringraziamento a colui che, con il suo invito, ha reso possibile tutto ciò, il direttore artistico della kermesse: “E grazie di cuore a te, Claudio (Baglioni, ndr), per questo invito come ospite – si legge nel post condiviso dalla cantante – perché Sanremo è Sanremo!“.

La risposta ai suoi followers: “Se sono agitata? Abbastanza”

“È la prima volta per me da super ospite – conferma Alessandra Amoroso in un’intervista concessa al Tg2 – e quindi un bacio va al mio Claudio (Baglioni, ndr), al quale voglio molto bene e lo ringrazio tantissimo per questa possibilità“. In vista della sua imminente avventura sul palco del Festival di Sanremo 2019 la cantante conferma su Instagram di essere “abbastanza” agitata; ma a chi sui social le chiede se abbia intenzione di urlare sul palco della kermesse lei, ironicamente, risponde con un eloquente “speriamo di no“. Tutti i suoi follower, intanto, sono in attesa del videoclip ufficiale del suo singolo dal titolo “Dalla tua parte”, ma in vista dell’ormai imminente pubblicazione, la cantante ha approfittato di una pausa sul set per svelare una piccola novità in arrivo per tutti i suoi fan: “Il 20 luglio, a Cinecittà World ci sarà un mega raduno per tutto il mio fan club – conferma l’artista – loro se lo meritano e meritano molto di più“.



