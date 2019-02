Rob Roy/ Su Rai 3 il film con Liam Neeson e Tim Roth (oggi, 7 febbraio 2019)

Rob Roy va in onda stasera, giovedì 7 febbraio, su Rai 3 in prima serata, a partire dalle ore 21.20. L’opera cinematografica è di carattere biografico e avventuroso ed è stata prodotta nel 1995. La regia è affidata a Michael Claton-Jones e nel cast emergono i nomi di Liam Neeson, che è il protagonista cioè Rob Roy e Tim Roth che interpreta Archibald Cunningham, uno spadaccino spietato e traditore. C’è una curiosità piuttosto particolare sul film, il trailer dello stesso era presente nel cd di installazione di Windows 95. Questo perché la Microsoft voleva dimostrare le nuove potenzialità del sistema operativo con un film all’epoca sulla bocca di tutti.

Rob Roy, la trama del film

Andiamo a vedere la trama del film di Rob Roy. Il contesto storico in cui si svolgono le vicende è la Scozia del 1700. Il protagonista è un capo clan di nome Robert Roy, un uomo onesto che vorrebbe prospettare alla propria famiglia un futuro di prosperità. Per certi aspetti questo film potrebbe inserirsi nel medesimo genere di Braveheart e anche alcuni caratteri del personaggio ricordano i tratti di quello più noto interpretato da Mel Gibson. Tuttavia il periodo è diverso e questo lavoro si differenzia per molti fattori, pur accostandosi alla cinematografia epica scozzese. Rob Roy lavora alle dipendenze di un marchese e riesce a fargli recuperare una mandria che era stata rubata. Nel frattempo Rob Roy vorrebbe acquistare a sua volta una mandria per mettersi in proprio cercando di ricavare del denaro dalla vendita degli animali. Stipula un accordo con il ricco marchese promettendo parte dei ricavi in cambio del prestito della somma necessaria per iniziare l’attività. Tuttavia viene tradito proprio dal capo dell’esercito del marchese che organizza il furto dei soldi addossando poi la colpa a Rob Roy. Il marchese propone l’annullamento della questione debitoria in cambio di una falsa testimonianza contro un altro nobile. Rob Roy rifiuta e nel film si susseguono vicende avventurose di duelli con la spada e sfide molto avvincenti.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA