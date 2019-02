Selvaggia Lucarelli VS Sanremo 2019/ “Siamo alle pernacchie…”, il tweet che stronca il Festival (VIDEO)

Anche ieri sera, dopo l’apertura della seconda serata del Festival di Sanremo 2019, si è dato vita al siparietto sulla punteggiatura delle canzoni con protagonisti Claudio Baglioni e Claudio Bisio. Lo “show” messo in piedi sul palcoscenico del Teatro Ariston, non è piaciuto a molti, Selvaggia Lucarelli compresa. La penna de Il Fatto Quotidiano ha scritto un tweet per sintetizzare la questione: “Siamo alle pernacchie. Domani le barzellette sui carabinieri”. I due conduttori della kermesse musicale più famosa d’Italia infatti, per guadagnare del tempo prima della pubblicità, hanno messo in piedi questa gag. In attesa di scoprire cosa rivelano gli ascolti TV (dopo l’esordio non esattamente in forma della prima serata), anche ieri, si è andato avanti un po’ arrancando ma il risultato per fortuna, è apparso meno soporifero. E se la Lucarelli ha voluto dire la sua, anche il web si è unito al coro: “Bene, la punteggiatura l’abbiamo capita, andiamo avanti?”, e ancora “Sketch penoso”.

Selvaggia Lucarelli critica il Festival di Sanremo 2019

Dopo il tweet di Selvaggia Lucarelli, in molti erano d’accordo con lei ma in tanti, hanno dimostrato sostegno nei confronti di Sanremo 2019. “Non è che devi sempre scrivere qualcosa … Puoi anche stare in silenzio stampa se non sai cosa scrivere…”, “Figurati se non poteva mancare il solito tweet critico della Lucarelli. Un tweet di apprezzamento per qualcosa da parte sua non l’ho mai letto”, “Quando una cosa non mi piace cambio canale… Questo è un piccolo consiglio!”. “Invece è stato un momento divertente. C’è il telecomando e il satellitare se cerchi la televisione che dicono proponga cose intelligenti”. Nel corso della serata d’esordio di martedì 5 febbraio, lo sketch della Vecchia Fattoria, aveva colpito la blogger, tanto da ironizzare con un tweet: “La vecchia fattoria. Che momenti di frizzante modernità. Manca solo il collegamento con Luciana Turina dal tinello di casa”. “Il Festival peggiore tra tutti quelli esistenti. Non c’è stata una sola battuta degna di un solo mezzo sorriso, ed anche gli attori più bravi del cinema italiano, in codesto contesto, sembravano degli scolaretti dilettanti al saggio di fine anno. Non si può né vedere né sentire…”, le aveva risposto una utente commentandola.





