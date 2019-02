Sanremo 2019, scaletta terza serata/ Cantanti in gara e ospiti 7 febbraio tra cui Raf e Umberto Tozzi

Al Festival di Sanremo 2019 oggi tocca agli altri dodici artisti ripresentare la loro canzone, votati, come sempre, dal pubblico a casa tramite Televoto (40%), dalla giuria Demoscopica (30%) e dalla giuria della Sala Stampa (30%). Ricordiamo che al termine della serata sarà stilata una classifica di tutte le 24 canzoni in gara, risultante dalla media delle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata, dove abbiamo ascoltate tutti i brani, e della Seconda e Terza Serata, nelle quali si sono divise. Per quanto riguarda gli ospiti ci saranno: Serena Rossi, Raf e Umberto Tozzi. Questa, invece, la scaletta dei cantanti in gara questa sera : Anna Tatangelo con “Le nostre anime di notte”, Boomdabash con “Per un milione”, Enrico Nigiotti con “Nonno Hollywood”, Francesco Renga con “Aspetto che torni”, Irama con “La ragazza col cuore di latta”, Mahmood con “Soldi”, Motta con “Dov’è l’Italia?”, Nino D’Angelo e Livio Cori con “Un’altra luce”, Patty Pravo con Briga con “Un po’ come la vita”, Simone Cristicchi con “Abbi cura di me”, The Zen Circus con “L’amore è una dittatura”, Ultimo con “I tuoi particolari”.

COME SEGUIRE LA TERZA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2019

La terza serata del Festival di Sanremo 2019 va in onda in prima serata, in chiaro su Rai 1, alle 20:45. La gara vera e propria inizierà invece intorno alle 21:30. Sanremo 2019 sarà visibile anche in streaming gratis, sulla piattaforma, previa registrazione tramite mail o facebook, RaiPlay, che permette di vedere i programmi Rai in diretta su diversi dispositivi come pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà inoltre possibile recuperare la puntata. La kermesse sarà seguita anche da RadioRai con Rai Radio Due che farà, come ogni anno, una vera e propria cronaca live con continui collegamenti dall’Ariston. Ricordiamo, infine, che sarà possibile seguire il Festival anche in streaming Radio su RaiPlayRadio.

